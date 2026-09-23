Nayeon TWICE Rayakan Ulang Tahun Bersama ONCE Lewat Fan Event “Bunny’s Farm” 

nayeon (x @beyena_)

JawaPos.com – Nayeon TWICE rayakan momen ulang tahunnya dengan cara yang istimewa bersama para penggemar.

Dua hari sebelum ulang tahunnya yang jatuh pada 22 September, Nayeon menggelar fan event berjudul “Nayeon’s Bunny’s Farm” pada 20 September di Snowflake Plaza Hall, Sookmyung Women’s University, Seoul.

Menurut laporan allkpop, acara tersebut mengusung konsep peternakan dan membuat Nayeon tampil sebagai “kelinci bos” untuk menyambut ONCE.

Perayaan tersebut menjadi semakin bermakna karena Nayeon mengaku selama ini ulang tahunnya kerap berdekatan dengan libur Chuseok.

Kondisi tersebut membuat perayaan ulang tahun sebelumnya cenderung berlangsung lebih sederhana.

Kali ini, ia akhirnya dapat menikmati hari spesial secara langsung bersama ONCE dalam format fan event yang penuh permainan dan interaksi.

Acara dibuka dengan upacara pemotongan kue, kemudian berlanjut ke sesi pertanyaan dari penggemar serta kuis “YES or X”.

Nayeon juga aktif berkomunikasi dengan ONCE sepanjang acara, menciptakan suasana yang santai dan penuh tawa.

Keseruan semakin meningkat melalui permainan “Carrot Harvest Gift Game”. Nayeon mengikuti sejumlah permainan seperti lempar cincin, permainan mencocokkan gambar, hingga permainan bertema wortel untuk mendapatkan hadiah bagi para penggemar.

Menariknya, hadiah yang berhasil diperolehnya kemudian ditandatangani Nayeon dan dibagikan kepada ONCE melalui sistem undian.

Tak hanya di dalam ruangan utama, suasana “Bunny’s Farm” juga terasa hingga area lobi. Berbagai stan permainan dan zona pengalaman bertema kelinci serta wortel disiapkan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada para penggemar bahkan setelah acara utama selesai.

Konsep tersebut membuat fan event terasa seperti sebuah perayaan ulang tahun bersama, bukan sekadar acara panggung biasa.

Menutup momen spesial tersebut, Nayeon menyampaikan rasa terima kasih kepada ONCE atas dukungan yang terus diberikan kepadanya.