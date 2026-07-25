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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.21 WIB

Interaksi Lucu Karina dan Winter Soal Sapi Bernama "Karina" Viral di Media Sosial

karina aespa (x @rinastwt)

 

 
JawaPos.com – Karina dan Winter dari aespa kembali membuat penggemar tersenyum lewat interaksi sederhana namun menggemaskan di media sosial.
 
Kali ini, keduanya ramai diperbincangkan setelah menanggapi sebuah unggahan mengenai seekor sapi Nelore asal Brasil yang kebetulan memiliki nama "Karina" dan disebut sebagai sapi termahal di dunia.
 
Dikutip dari The Chosun, unggahan tersebut menjelaskan bahwa sapi Nelore bernama Karina mencetak rekor fantastis setelah 25 persen kepemilikannya terjual seharga 6,015 juta real Brasil, atau sekitar Rp17 miliar.
 
Dengan nilai tersebut, harga keseluruhan sapi diperkirakan mencapai 24,06 juta real Brasil, setara sekitar Rp70 miliar.
 
Tak hanya memiliki nilai tinggi, sapi itu juga disebut telah memenangkan tiga kompetisi penilaian ternak berkat kualitas genetik dan penampilannya.
 
Yang membuat penggemar semakin terhibur adalah deskripsi dalam unggahan tersebut yang menyebut, "Namanya mungkin terdengar seperti bintang panggung, tetapi sebenarnya ia adalah sapi elite yang telah menjuarai tiga kompetisi.
 
Ekspresinya juga terlihat seperti tahu dirinya cantik." Kalimat itu langsung mengingatkan banyak orang pada Karina aespa.
 
Melihat unggahan tersebut, Winter langsung menandai akun Karina dan meninggalkan komentar singkat bertuliskan, "Selamat semuanya!" seolah ikut merayakan pencapaian sang "Karina".
 
Tak lama kemudian, Karina membalas dengan nada bercanda, "Apa? Aku bangga." Percakapan singkat itu langsung menyebar luas di berbagai komunitas online dan media sosial.
 
Para penggemar pun membanjiri kolom komentar dengan berbagai reaksi lucu. Banyak yang memuji chemistry kedua member aespa tersebut, menyebut respons Winter sangat menghibur, sementara balasan Karina dianggap semakin menunjukkan kepribadiannya yang santai dan penuh humor.
 
Interaksi ringan ini menjadi bukti kedekatan keduanya di luar aktivitas panggung.
 
Saat ini , aespa juga tengah bersiap membuka babak baru dalam karier mereka.
 
Setelah sukses menyelesaikan promosi album penuh kedua Lemonade, grup besutan SM Entertainment itu dijadwalkan memulai tur dunia terbaru bertajuk SYNK: COMPLaeXITY pada Agustus, yang telah lama dinantikan oleh para penggemar di berbagai negara.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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