Tantri Tegaskan Bukan Kerabat Kotak yang Lempar Gas Menyengat di Kota Tua

JawaPos.com - Insiden yang terjadi dalam konser Kotak di Kota Tua pada Minggu (13/9) membuat Tantri merasa perlu memberikan penjelasan kepada para penggemar. Ia menegaskan bahwa tindakan yang mengganggu jalannya pertunjukan tersebut bukan dilakukan oleh Kerabat Kotak.

Kerabat Kotak merupakan sebutan bagi penggemar Kotak yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan band tersebut. Karena itu, Tantri tidak ingin insiden yang terjadi di atas panggung berkembang menjadi kesalahpahaman yang memengaruhi hubungan antara Kotak dengan barisan penggemarnya.

Tantri menyampaikan penegasan tersebut setelah konser yang seharusnya menjadi ajang hiburan bersama malah berakhir lebih cepat akibat adanya gas menyengat dilempar dari arah penonton.

"Sampai saat ini saya belum tahu siapa pelaku dan apa tujuannya. Saya berharap penonton yang ikut terkena paparan, termasuk yang dikabarkan sempat pingsan, sudah mendapatkan pertolongan dan tidak mengalami dampak serius," ujar Tantri.

Ia juga menyayangkan kejadian tersebut karena berlangsung di tengah acara yang terbuka bagi masyarakat. Menurutnya, ruang pertunjukan semestinya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa pun untuk menikmati musik.

Bagi Tantri, persoalan tersebut tidak seharusnya membuat hubungan Kotak dengan para penggemarnya menjadi renggang. Ia secara khusus meminta Kerabat Kotak di Indonesia tidak merasa tersudutkan akibat ulah oknum yang belum diketahui identitasnya.

"Dan untuk Kerabat Kotak Indonesia, saya tegaskan: bukan Kerabat Kotak yang melakukan hal tersebut," tegas Tantri.

Tantri kemudian mengingatkan pentingnya menjaga suasana konser agar tetap aman dan nyaman. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dalam pertunjukan Kotak maupun konser musisi lainnya.