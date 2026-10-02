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Abdul Rahman
Jumat, 2 Oktober 2026 | 13.21 WIB

Alasan Sutradara Pilih Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin Jadi Pemeran Utama Take Charge of My Heart

Jumpa pers Take Charge of My Heart. (Allkpop) - Image

Jumpa pers Take Charge of My Heart. (Allkpop)

JawaPos.com - Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin siap membawa kisah cinta dengan sentuhan fantasi dalam drama Korea terbaru Netflix, Take Charge of My Heart.

Keduanya menunjukkan chemistry yang kuat saat menghadiri konferensi pers drama tersebut di Hotel Naru Seoul MGallery, Mapo-gu, Seoul, Rabu (1/10), sebagaimana dilansir dari Allkpop. Dalam acara itu, sutradara Park Soo Won turut hadir dan membahas karakter hingga alasan memilih kedua aktor tersebut sebagai pemeran utama.

Take Charge of My Heart diadaptasi dari web novel Naver berjudul Charge Me Up. Ceritanya menawarkan premis yang berbeda dari drama komedi romantis pada umumnya.

Drama ini mengikuti Na Bo Bae, seorang penulis drama yang secara tak terduga memiliki kemampuan menghasilkan listrik setelah tersambar petir. Di sisi lain, ada Baek Ho Rang, pewaris chaebol generasi ketiga yang memiliki jantung buatan dan membutuhkan energi listrik untuk membuatnya tetap berfungsi.

Pertemuan keduanya kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan unik. Na Bo Bae harus membantu menjaga jantung Baek Ho Rang tetap berdetak selama tiga bulan. Sebagai gantinya, Baek Ho Rang akan membantu Na Bo Bae mewujudkan daftar keinginan romantis yang selama ini ingin dicapainya.

Kim Young Kwang dipercaya memerankan Baek Ho Rang, sosok pewaris keluarga kaya yang terlihat dingin dan tenang. Sementara itu, Chae Soo Bin menjadi Na Bo Bae, karakter perempuan yang harus beradaptasi dengan kemampuan listrik misterius dalam dirinya.

Alasan Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin Dipilih

Sutradara Park Soo Won mengungkapkan bahwa Kim Young Kwang memiliki karakteristik yang dianggap tepat untuk menjadi pemeran utama dalam drama komedi romantis.

Selain penampilan, sang sutradara menilai Kim Young Kwang mampu menghadirkan karisma sekaligus sisi jenaka yang dibutuhkan untuk membangun dinamika romantis dalam cerita.

Sementara itu, Chae Soo Bin dipilih karena kemampuan akting dan daya tariknya yang dinilai cocok dengan karakter Na Bo Bae.

Editor: Abdul Rahman
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