Profil Al Ghazali, Artis yang Punya Komitmen Kuat Jaga Privasi Buah Hatinya

JawaPos.com - Al Ghazali memiliki pandangan tegas mengenai privasi anak. Meski sejak kecil sudah hidup di tengah sorotan kamera, putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu memilih tidak memaksakan kehidupan publik kepada buah hatinya bersama sang istri, Alyssa Daguise.

Al dan Alyssa sepakat menjaga wajah putri mereka, Soleil Zephora Ghazali atau Baby Soso, agar tidak terekspos secara luas. Sikap tersebut kembali menjadi perhatian setelah wajah sang anak tanpa sengaja terlihat dalam sebuah vlog dan potongan videonya kemudian menyebar di media sosial.

Al bersama Alyssa akhirnya memperketat aturan mengenai kemunculan Baby Soso. Mereka memutuskan sang putri tidak akan lagi tampil dalam vlog milik orang lain dan hanya akan muncul di platform yang dapat mereka kendalikan.

Namun, keputusan Al untuk menjaga privasi anak sebenarnya sudah disampaikan sebelum insiden tersebut terjadi.

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Al Ghazali Ingin Anak Memilih Sendiri Salah satu alasan Al Ghazali dan Alyssa menjaga privasi Baby Soso berkaitan dengan hak sang anak untuk menentukan kehidupan publiknya sendiri.

Al pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin memaksa anak tampil di depan kamera. Jika kelak putrinya sudah cukup besar dan memilih untuk tampil, keputusan tersebut akan datang dari sang anak sendiri.

Pandangan itu cukup beralasan jika melihat pengalaman Al sejak kecil. Ia sudah terbiasa berada di depan kamera dan menjadi perhatian publik sejak usia muda.

Karena itu, Al Ghazali memahami bahwa popularitas bukan sesuatu yang harus diwariskan secara otomatis kepada anak.

Ia juga pernah menyinggung kekhawatirannya terhadap komentar negatif di media sosial. Menurutnya, anak yang belum memahami dunia digital tidak seharusnya menjadi sasaran komentar buruk warganet.