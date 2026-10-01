Profil Alyssa Daguise, Artis yang Punya Komitmen Kuat Jaga Privasi Baby Soso

JawaPos.com - Alyssa Daguise menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga privasi buah hatinya, Soleil Zephora Ghazali atau Baby Soso. Bersama suaminya, Al Ghazali, Alyssa memilih untuk tidak memperlihatkan wajah putri mereka secara terbuka di ruang publik maupun media sosial.

Sikap tersebut kembali menjadi perhatian setelah wajah Baby Soso secara tidak sengaja terlihat dalam sebuah vlog yang kemudian beredar di media sosial. Alyssa sedih mengetahui kejadian tersebut dan meminta publik membantu melaporkan konten yang memperlihatkan wajah putrinya.

Setelah kejadian itu, Alyssa dan Al mengambil keputusan yang lebih tegas. Baby Soso dipastikan tidak akan muncul lagi dalam vlog milik orang lain dan hanya akan ditampilkan melalui platform yang berada dalam kendali mereka.

Keputusan tersebut memperlihatkan bagaimana Alyssa menempatkan privasi anak sebagai bagian penting dalam kehidupan keluarganya. Terlebih, ia menyadari bahwa jejak digital sulit dikendalikan setelah sebuah foto atau video menyebar di dunia maya.

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Profil Alyssa Daguise Alyssa Paramitha Daguise lahir di Lombok pada 25 Maret 1998. Ia merupakan putri Richard Vincent Daguise dan Risa Dewi.

Sebelum dikenal sebagai istri Al Ghazali, Alyssa telah membangun karier di dunia hiburan melalui modeling, akting, fashion, dan media sosial.

Perjalanan pendidikannya juga cukup menarik. Alyssa sempat menempuh pendidikan kedokteran gigi di Universitas Paris Descartes. Setelah menjalani sekitar dua tahun pendidikan, ia menyadari bahwa bidang tersebut bukan passion yang ingin dikejarnya.

Alyssa kemudian beralih ke Mod’Art International Paris dan mengambil jurusan Fashion Business. Ia menyelesaikan pendidikannya pada 2021.