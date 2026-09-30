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Abdul Rahman
Rabu, 30 September 2026 | 20.59 WIB

Alasan Meiska Rilis Ulang “Aku Cuma Punya Hati” yang Dipopulerkan Mytha Lestari

Penyanyi Meiska. (istimewa) - Image

Penyanyi Meiska. (istimewa)

JawaPos.com - Meiska resmi merilis ulang lagu “Aku Cuma Punya Hati”, yang sebelumnya dipopulerkan Mytha Lestari. Penyanyi muda tersebut menghadirkan interpretasi baru lewat aransemen yang lebih segar, sekaligus mempertahankan karakter emosional yang membuat lagu ciptaan Badai itu begitu dikenal.

Keputusan Meiska membawakan kembali lagu tersebut bukan datang secara tiba-tiba. Ia sebelumnya kerap menyanyikan “Aku Cuma Punya Hati” dalam berbagai penampilan off-air.

Respons penonton ternyata cukup kuat. Potongan video ketika Meiska membawakan lagu tersebut juga mendapat perhatian di media sosial. Dari sana, muncul banyak permintaan dari pendengar agar versi Meiska dirilis secara resmi.

Antusiasme tersebut kemudian menjadi pertimbangan Meiska untuk menggarap proyek remake tersebut. Prosesnya pun mendapat persetujuan dari Badai sebagai pencipta lagu dan Mytha Lestari sebagai penyanyi yang lebih dulu mempopulerkannya.

Bagi Meiska, tantangan terbesar dalam membawakan lagu yang sudah melekat dengan sosok penyanyi sebelumnya adalah menemukan identitas sendiri tanpa menghilangkan ruh lagu.

“Setiap remake lagu pasti punya tantangan tersendiri. Lagu ini sudah sangat melekat dengan Kak Mytha Lestari. Tantangannya adalah bagaimana aku bisa terlepas dari bayang-bayang penyanyi aslinya, tapi di sisi lain tetap menjaga esensi lagunya tanpa mengubah struktur dasarnya terlalu jauh,” ungkap Meiska.

Karena itu, Meiska tidak melakukan perubahan secara berlebihan. Struktur utama lagu tetap dipertahankan agar pendengar yang sudah familiar dengan versi Mytha Lestari masih bisa menikmati sekaligus ikut bernyanyi.

Namun, sejumlah elemen baru diberikan untuk membedakan versi Meiska. Salah satunya adalah penyesuaian nada dasar dan bagian intro. Meiska bersama tim menghadirkan intro dengan aransemen berbeda yang mengambil cuplikan dari bagian reff lagu.

Perubahan lainnya terdapat pada bagian bridge. Saat proses rekaman, Meiska menambahkan bridge baru pada bagian solo gitar. Ide tersebut muncul secara spontan dalam proses kreatif bersama Keke Kananta dan Barsena Besthandi yang terlibat sebagai vocal director.

Editor: Abdul Rahman
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