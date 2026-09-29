Azriel Hermansyah Larang Ashanty Bocorkan Rencana Pernikahan

JawaPos.com - Ashanty memilih tidak banyak bicara ketika ditanya soal rencana pernikahan putranya, Azriel Hermansyah, dengan Sarah Menzel. Ia justru meminta awak media menanyakan langsung kabar tersebut kepada pasangan yang tengah mempersiapkan pernikahan pada 2026 itu.

Ashanty mengatakan dirinya memang sengaja tidak memberikan keterangan lebih jauh mengenai rencana hari bahagia Azriel. Menurut dia, segala informasi mengenai pernikahan sebaiknya disampaikan secara langsung oleh Azriel dan Sarah.

"Tanya sama anaknya langsung, jangan tanya ke saya. Doain saja, semoga semua lancar," kata Ashanty.

Sikap tersebut bukan tanpa alasan. Ashanty mengungkapkan bahwa Azriel sebelumnya sudah meminta dirinya untuk tidak memberikan bocoran kepada wartawan terkait rencana pernikahannya dengan Sarah Menzel.

"Dia bilang kalau ada yang nanya-nanya, yang jawab biar aku sama Sarah. Bunda jangan jawab," ujar Ashanty menirukan perkataan Azriel.

Ashanty memahami keputusan putranya untuk tidak terlalu banyak mengumbar informasi sebelum waktunya tiba. Ia pun memilih menghormati permintaan tersebut agar kabar mengenai pernikahan tidak dibicarakan terlalu dini.

"Takutnya kalau misalnya kita gembar-gembor sebelum dekat waktunya, nanti malah .

..," lanjutnya.

Kabar pernikahan Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel memang beberapa kali menjadi perhatian publik. Namun, hingga kini detail mengenai waktu maupun konsep pernikahan belum disampaikan secara terbuka oleh keduanya. Kabarnya pernikahan mereka akan dihelat tahun ini.