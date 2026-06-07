Surya Saputra Laporkan Fans Garis Keras Arya Saloka, Ini Sebabnya

JawaPos.com - Aktor Surya Saputra melaporkan sosok diduga fans garis keras Arya Saloka ke Polda Metro, pada Sabtu (6/6), karena dianggap telah mencoreng nama baik dan reputasinya atas tindakan yang dilakukan sosok tersebut di media sosial.

"Ini diduga fans garis keras Arya Saloka. Berarti bisa dipastikan ini penonton serial saya zaman dulu gitu," ujar pemeran Surya Lesmana dalam sinetron Ikatan Cinta.

Surya Saputra melaporkan penggemar garis keras Arya Saloka atas tindakannya mencatut namanya di media sosial. Sosok tersebut menggunakan namanya untuk membuat akun di X yang sebelumnya bernama Twitter.

Surya Saputra memastikan bahwa dirinya tidak memiliki akun di X. Akan tetapi, pelaku justru memanfaatkannya dengan menggunakan nama dan fotonya untuk membuat akun di media sosial X.

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Bukan hanya pencatutan nama, Surya Saputra juga keberatan dengan sejumlah unggahan yang dibuat atas nama dirinya untuk menyerang sejumlah pihak dan membuat unggahan negatif.

Surya Saputra heran kenapa penggemar Arya Saloka malah menggunakan namanya untuk membuat akun media sosial. Padahal, kata aktor berusia 50 tahun, pelaku bisa membuat akun atas nama sosok idolanya saja, Arya Saloka.

"Kenapa tidak catut nama dan pakai foto yang dia idolakan saja? Kenapa harus pakai nama dan foto saya?" keluh Surya Saputra.

Dia membuat laporan polisi dengan tujuan untuk mengklarifikasi sekaligus mengumumkan ke publik bahwa akun di media sosial X yang menyerang pihak lain bukan miliknya. Selain itu, Surya Saputra ingin pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.