D’MASIV Rilis Till We’re Old, Direkam di Abbey Road Studios London

JawaPos.com - D’MASIV kembali menghadirkan karya terbaru yang direkam di Abbey Road Studios London. Band yang digawangi Rian Ekky Pradipta (vokal), Dwiki Aditya Marsall (gitar), Rama Aditya (bass), dan Wahyu Piadji (drum) tersebut secara resmi merilis single terbaru “Till We’re Old”.

Berbeda dari lagu cinta yang kerap identik dengan nuansa sendu, D’MASIV justru memilih pendekatan yang lebih enerjik dalam single terbarunya. “Till We’re Old” dikemas sebagai anthem tentang komitmen, kebersamaan, dan pilihan untuk tetap berjalan bersama hingga usia tua.

Lagu ini menjadi rilisan terbaru D’MASIV setelah sebelumnya mereka memperkenalkan “On Our Own” pada Mei 2026.

Melalui “Till We’re Old”, D’MASIV tidak hanya bercerita mengenai perasaan ketika seseorang jatuh cinta. Lagu tersebut membawa gagasan yang lebih luas tentang bagaimana hubungan dijalani ketika waktu terus berjalan dan berbagai perubahan yang datang.

Bukan Sekadar Lagu Cinta Pesan mengenai komitmen menjadi salah satu kekuatan utama “Till We’re Old”. Hal itu tergambar dalam penggalan lirik, “Through the fire and forever, I'll be by your side” serta “Us against the world forever.”

Lirik tersebut menggambarkan pasangan yang memilih untuk menghadapi berbagai keadaan secara bersama-sama.

Karena itu, “Till We’re Old” tidak dibangun sebagai lagu cinta yang semata-mata mengandalkan kesan romantis. D’MASIV mencoba menghadirkan perspektif bahwa hubungan juga membutuhkan keberanian untuk bertahan, tumbuh, dan melewati berbagai fase kehidupan.

Pendekatan tersebut kemudian diterjemahkan melalui aransemen musik yang lebih upbeat dan anthemic.