D’MASIV Rilis Till We’re Old, Direkam di Abbey Road Studios London

D’MASIV. (istimewa)
JawaPos.com - D’MASIV kembali menghadirkan karya terbaru yang direkam di Abbey Road Studios London. Band yang digawangi Rian Ekky Pradipta (vokal), Dwiki Aditya Marsall (gitar), Rama Aditya (bass), dan Wahyu Piadji (drum) tersebut secara resmi merilis single terbaru “Till We’re Old”.
Berbeda dari lagu cinta yang kerap identik dengan nuansa sendu, D’MASIV justru memilih pendekatan yang lebih enerjik dalam single terbarunya. “Till We’re Old” dikemas sebagai anthem tentang komitmen, kebersamaan, dan pilihan untuk tetap berjalan bersama hingga usia tua.
Lagu ini menjadi rilisan terbaru D’MASIV setelah sebelumnya mereka memperkenalkan “On Our Own” pada Mei 2026.
Melalui “Till We’re Old”, D’MASIV tidak hanya bercerita mengenai perasaan ketika seseorang jatuh cinta. Lagu tersebut membawa gagasan yang lebih luas tentang bagaimana hubungan dijalani ketika waktu terus berjalan dan berbagai perubahan yang datang.
Pesan mengenai komitmen menjadi salah satu kekuatan utama “Till We’re Old”. Hal itu tergambar dalam penggalan lirik, “Through the fire and forever, I'll be by your side” serta “Us against the world forever.”
Lirik tersebut menggambarkan pasangan yang memilih untuk menghadapi berbagai keadaan secara bersama-sama.
Karena itu, “Till We’re Old” tidak dibangun sebagai lagu cinta yang semata-mata mengandalkan kesan romantis. D’MASIV mencoba menghadirkan perspektif bahwa hubungan juga membutuhkan keberanian untuk bertahan, tumbuh, dan melewati berbagai fase kehidupan.
Pendekatan tersebut kemudian diterjemahkan melalui aransemen musik yang lebih upbeat dan anthemic.
Dengan tempo sekitar 123 BPM, lagu ini ditopang permainan drum dan bass yang dinamis. Gitar elektrik, piano, keyboard, synth, serta percussion turut memperkaya aransemen, terutama ketika lagu bergerak menuju bagian chorus.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022