Hanin Dhiya Bawakan Ulang Lagu Cinta Ini Membunuhku Milik D'MASIV, Hadir dengan Nuansa Lebih Sendu

Hanin Dhiya memulai perjalanan baru di dunia musik dengan bergabung bersama Musica Studio's dan merilis single Cinta Ini Membunuhku. (istimewa)
JawaPos.com - Hanin Dhiya membuka babak baru dalam perjalanan musiknya bersama Musica Studios dengan membawakan kembali lagu populer D'MASIV, Cinta Ini Membunuhku.
Lagu yang lekat dengan kisah patah hati tersebut kini hadir dalam interpretasi vokal Hanin yang dikenal memiliki karakter lembut dan emosional.
Lagu Cinta Ini Membunuhku versi Hanin Dhiya secara resmi dirilis pada 16 September 2026 dan menjadi salah satu karya pembuka dalam perjalanan barunya bersama Musica Studios.
Bagi Hanin, memilih Cinta Ini Membunuhku bukan sekadar membawakan ulang lagu yang sudah dikenal luas. Lagu tersebut memiliki cerita yang dekat dengan pengalaman banyak pendengar, terutama mereka yang pernah berada dalam suatu hubungan yang meninggalkan luka.
"Katanya cinta, kok malah sakit?" menjadi benang merah yang dibawa Hanin dalam versinya.
Meski lagu tersebut sudah memiliki identitas kuat melalui D'MASIV, Hanin tidak mencoba menghilangkan karakter aslinya. Ia justru memberikan pendekatan vokal yang lebih personal sehingga nuansanya terdengar lebih sendu.
Hanin mengakui membawakan lagu yang sudah begitu melekat di ingatan publik memiliki tantangan tersendiri. Ia harus menjaga emosi dan rasa yang sudah dikenal pendengar, sekaligus menghadirkan interpretasi yang mencerminkan karakter bermusiknya.
"Cinta Ini Membunuhku adalah lagu yang menurut aku sudah sangat dekat dengan banyak orang. Dulu mungkin lagu ini pernah menemani masa patah hati mereka, dan sekarang aku mencoba membawakan kembali dengan warna dan rasa yang berbeda," kata Hanin.
"Tantangannya adalah bagaimana tetap menjaga rasa dari lagu aslinya, tapi di saat yang sama bisa memberikan interpretasi yang lebih personal," ungkap Hanin.
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Jawa Pos
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