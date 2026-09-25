Puncak Kejayaan Guruh Soekarnoputra

Guruh Soekarnoputra. (istimewa)
JawaPos.com - Guruh Soekarnoputra mencapai salah satu fase paling produktif dalam perjalanan seninya ketika musik, tari dan pertunjukan kolosal yang digagasnya mendapat tempat luas di panggung Indonesia.
Guruh tidak membangun karier hanya melalui satu bidang. Ia menggabungkan musik dengan koreografi, busana dan unsur tradisi sehingga pertunjukan yang dihasilkannya memiliki karakter yang berbeda.
Kini, sosok Guruh kembali menjadi perhatian setelah kabar mengenai kondisi kesehatannya sedang drop. Keponakannya, Didi Mahardika, mengatakan bahwa Guruh sedang menjalani perawatan intensif di RS Siloam Semanggi dan belum sadarkan diri.
Sebelumnya, Guruh sempat dirawat sekitar empat pekan di RS Medistra. Keluarga menyebut kondisi kesehatannya memang telah mengalami gangguan selama sekitar satu tahun terakhir, tetapi belum mengungkap diagnosis penyakitnya kepada publik.
Salah satu kekuatan Guruh terlihat dari kemampuannya membangun pertunjukan sebagai sebuah kesatuan.
Musik tidak berdiri sendiri. Di dalam konsepnya, musik dapat berjalan bersama tari, tata busana, koreografi hingga tata panggung.
Jejak tersebut terlihat dalam berbagai Pergelaran Karya Cipta Guruh Soekarno Putra yang berlangsung sejak akhir 1970-an hingga 1980-an.
ANRI mencatat Pergelaran Karya Cipta Guruh Soekarno Putra I pada 1979, disusul Untukmu Indonesiaku pada 1980, kemudian Cinta Indonesia dan Gilang Indonesia Gemilang pada 1986.
Rangkaian pertunjukan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan Guruh dalam mengembangkan seni pertunjukan berskala besar.
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