Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Jumat, 25 September 2026 | 22.00 WIB

Puncak Kejayaan Guruh Soekarnoputra

Guruh Soekarnoputra. (istimewa) - Image

Guruh Soekarnoputra. (istimewa)

JawaPos.com - Guruh Soekarnoputra mencapai salah satu fase paling produktif dalam perjalanan seninya ketika musik, tari dan pertunjukan kolosal yang digagasnya mendapat tempat luas di panggung Indonesia.

Guruh tidak membangun karier hanya melalui satu bidang. Ia menggabungkan musik dengan koreografi, busana dan unsur tradisi sehingga pertunjukan yang dihasilkannya memiliki karakter yang berbeda.

Kini, sosok Guruh kembali menjadi perhatian setelah kabar mengenai kondisi kesehatannya sedang drop. Keponakannya, Didi Mahardika, mengatakan bahwa Guruh sedang menjalani perawatan intensif di RS Siloam Semanggi dan belum sadarkan diri.

Sebelumnya, Guruh sempat dirawat sekitar empat pekan di RS Medistra. Keluarga menyebut kondisi kesehatannya memang telah mengalami gangguan selama sekitar satu tahun terakhir, tetapi belum mengungkap diagnosis penyakitnya kepada publik.

Masa Produktif Guruh dalam Seni Pertunjukan

Salah satu kekuatan Guruh terlihat dari kemampuannya membangun pertunjukan sebagai sebuah kesatuan.

Musik tidak berdiri sendiri. Di dalam konsepnya, musik dapat berjalan bersama tari, tata busana, koreografi hingga tata panggung.

Jejak tersebut terlihat dalam berbagai Pergelaran Karya Cipta Guruh Soekarno Putra yang berlangsung sejak akhir 1970-an hingga 1980-an.

ANRI mencatat Pergelaran Karya Cipta Guruh Soekarno Putra I pada 1979, disusul Untukmu Indonesiaku pada 1980, kemudian Cinta Indonesia dan Gilang Indonesia Gemilang pada 1986.

Rangkaian pertunjukan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan Guruh dalam mengembangkan seni pertunjukan berskala besar.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Guruh Soekarnoputra Sempat 3 Kali Kejang Sebelum Tak Sadarkan Diri - Image
Entertainment

Guruh Soekarnoputra Sempat 3 Kali Kejang Sebelum Tak Sadarkan Diri

Jumat, 25 September 2026 | 18.42 WIB

Kritis, Keluarga Laporkan Kondisi Guruh Soekarnoputra kepada Presiden Prabowo - Image
Entertainment

Kritis, Keluarga Laporkan Kondisi Guruh Soekarnoputra kepada Presiden Prabowo

Jumat, 25 September 2026 | 04.09 WIB

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi - Image
Entertainment

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

Jumat, 25 September 2026 | 03.16 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore