Han Da Gam Melahirkan Anak Pertama di Usia 46 Tahun

JawaPos.com – Han Da Gam menyambut babak baru dalam kehidupannya sebagai seorang ibu. Menurut laporan ZAPZEE, Han Da Gam melahirkan bayi laki-laki di sebuah rumah sakit pada 22 September. Kondisi sang aktris dan buah hatinya dilaporkan sehat setelah proses persalinan.

Kelahiran tersebut menjadi momen spesial setelah Han Da Gam menjalani pernikahan selama enam tahun. Ia menikah dengan seorang pengusaha yang satu tahun lebih tua darinya pada 2020.

Kabar kehamilannya sendiri baru diumumkan pada April lalu melalui sebuah surat tulisan tangan yang dibagikan di media sosial.

Han Da Gam mengungkapkan rasa syukurnya setelah mendapatkan kehamilan di tahun keenam pernikahannya. Ia juga menyebut bahwa dirinya menikah pada usia 41 tahun setelah menjalani karier sejak usia 20-an.

Kabar tersebut kemudian mendapat perhatian luas karena kehamilan Han Da Gam menjadi salah satu perjalanan pribadi yang ia bagikan kepada publik.

Proses kehamilan Han Da Gam juga menjadi bagian dari kisah yang cukup menarik perhatian.

Berdasarkan laporan media Korea, ia sebelumnya menjalani persiapan kehamilan dan berhasil memperoleh kehamilan melalui prosedur bayi tabung dalam satu kali percobaan.