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Cicilia Margarettha
Rabu, 23 September 2026 | 02.51 WIB

Perut Masih Buncit Setelah Melahirkan? Hati-Hati, Jangan-Jangan Ini Diastasis Recti!

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ilustrasi pemulihan otot perut pasca melahirkan / Pexels

JawaPos.com - Perubahan bentuk tubuh setelah proses persalinan merupakan hal yang wajar dialami oleh setiap ibu baru.

Namun, jika Anda merasa perut tetap tampak membuncit menyerupai kondisi hamil beberapa bulan meski berat badan sudah kembali normal, kondisi ini patut diwaspadai.

Perut buncit yang tidak kunjung mengecil kerap kali bukan disebabkan oleh penumpukan lemak biasa, melainkan akibat kondisi medis yang dikenal sebagai diastasis recti.

Memahami bahwa perut buncit pasca melahirkan bisa disebabkan oleh diastasis recti membantu ibu baru memilih metode pemulihan yang aman tanpa memaksakan latihan yang berbahaya.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Selasa (22/09), menyebutkan diastasis recti terjadi ketika otot rectus abdominis atau otot bagian depan perut terpisah ke kiri dan kanan akibat peregangan berlebih selama kehamilan.

Pemisahan jaringan ikat jaringan linea alba ini membuat dinding perut melemah dan organ dalam seperti terdorong ke luar.

Secara ilmiah, pemisahan otot perut berhubungan erat dengan tekanan intra abdominal yang tinggi serta efek hormon relaksin selama masa kehamilan.

Pelemahan pada struktur linea alba dapat menurunkan stabilitas panggul dan tulang belakang.

Kondisi ini terbukti secara klinis meningkatkan risiko nyeri punggung bawah kronis (low back pain), gangguan postur tubuh, serta inkontinensia urin jika tidak ditangani dengan terapi latihan penguatan otot inti (core strengthening) yang tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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