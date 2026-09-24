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Abdul Rahman
Jumat, 25 September 2026 | 05.25 WIB

Member BABYMONSTER Menangis Sukses Debut di Kyocera Dome Osaka, Ditonton 90 Ribu Orang

BABYMONSTER debut di Kyocera Dome Osaka. (Allkpop) - Image

BABYMONSTER debut di Kyocera Dome Osaka. (Allkpop)

JawaPos.com - BABYMONSTER menutup rangkaian tur Jepang mereka dengan pencapaian besar. Grup beranggotakan Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Haram, Rora, dan Chiquita itu sukses menggelar konser perdana di Kyocera Dome Osaka pada 22 dan 23 September 2026.

Dua pertunjukan bertajuk 2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM] IN JAPAN SPECIAL LIVE AT KYOCERA DOME OSAKA tersebut dihadiri sekitar 90.000 penonton. Kedua jadwal konser juga dilaporkan sold out.

Penampilan di Kyocera Dome menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan BABYMONSTER karena konser tersebut menandai debut mereka di venue dome Jepang. Pihak penyelenggara sebelumnya telah mencantumkan dua jadwal pertunjukan pada 22 dan 23 September, dengan tiket yang ternyata dinyatakan terjual habis.

Bagi Ruka dan Asa, konser di Osaka memiliki makna tersendiri. Keduanya merupakan member BABYMONSTER asal Jepang. Menurut laporan media Korea, Ruka dan Asa bahkan terlihat menitikkan air mata sejak awal pertunjukan saking harunya.

Setelah konser, BABYMONSTER mengungkapkan rasa tidak percaya melihat Kyocera Dome dipenuhi penggemar. Momen tersebut sekaligus menjadi penutup perjalanan mereka di Jepang dalam rangkaian tur dunia CHOOM.

Tur Jepang BABYMONSTER Raup Sekitar 200.000 Penonton

Konser Osaka menjadi penutup dari rangkaian tur Jepang BABYMONSTER yang berlangsung di enam kota dengan total 11 pertunjukan.

Tur tersebut sebelumnya dibuka di Kobe pada Juli 2026, kemudian berlanjut ke sejumlah kota besar di Jepang sebelum berakhir di Osaka. Secara keseluruhan, rangkaian tur Jepang disebut menarik sekitar 200.000 penonton.

Antusiasme terhadap konser terakhir bahkan terlihat dari penjualan tiket. Setelah tiket pertunjukan Osaka mencapai batas penjualan, pihak penyelenggara sempat membuka tambahan tiket balkon untuk pertunjukan 23 September.

Kyocera Dome Osaka sendiri merupakan salah satu stadion dome besar di Jepang dan menjadi venue penting dalam kalender konser artis internasional. BABYMONSTER menjadi salah satu grup K-pop generasi baru yang mendapat kesempatan menggelar konser solo di venue tersebut.

Editor: Abdul Rahman
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