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Leni Setya Wati
Jumat, 3 Juli 2026 | 18.10 WIB

BABYMONSTER Rilis Teaser MV B-Side 'I LIKE IT', Tampilkan Pesona Ceria

Ilustrai photo dari x @YGBABYMONSTER_ - Image

Ilustrai photo dari x @YGBABYMONSTER_

 
JawaPos.com - Penggemar BABYMONSTER tampak antusias jelang perilisan video musik terbaru sang idola. Pada 2 Juli KST, YG Entertainment resmi merilis teaser perdana untuk music video lagu B-side "I LIKE IT", salah satu track dalam mini album terbaru CHOOM. MV lengkapnya dijadwalkan tayang pada 6 Juli 2026 pukul 00.00 KST.
 
Teaser berdurasi singkat tersebut langsung mencuri perhatian dengan menghadirkan suasana musim panas yang cerah dan penuh energi.
 
Ketujuh member BABYMONSTER tampil dengan gaya kasual yang segar, menikmati berbagai momen bersama di tengah nuansa liburan, sekaligus memperlihatkan chemistry mereka yang natural dan menyenangkan.
 
"I LIKE IT" merupakan lagu B-side dari mini album CHOOM yang dirilis pada Mei lalu. Berbeda dari lagu utama "CHOOM" yang mengusung konsep powerful dan penuh karisma, "I LIKE IT" menawarkan warna musik dance-pop yang ringan, ceria, dan cocok dinikmati selama musim panas.
 
Melalui teaser tersebut, YG Entertainment juga memberikan sedikit bocoran koreografi yang enerjik serta visual penuh warna yang menjadi ciri khas video musik ini.
 
Meski hanya berdurasi singkat, cuplikan tersebut sukses membuat para penggemar semakin penasaran dengan konsep lengkap yang akan ditampilkan BABYMONSTER dalam MV "I LIKE IT".
 
Perilisan video musik untuk lagu B-side ini menjadi bagian dari strategi promosi YG Entertainment yang terus menghadirkan konten baru setelah comeback BABYMONSTER dengan mini album CHOOM.
 
Sebelumnya, agensi juga telah mengonfirmasi bahwa beberapa lagu dalam album tersebut akan mendapatkan video musik sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar.
 
Di tengah kesibukan menjalani tur dunia 2026–27 CHOOM World Tour, BABYMONSTER tetap aktif merilis berbagai konten baru.
 
Kehadiran MV "I LIKE IT" pun diharapkan semakin memperpanjang kesuksesan era promosi mini album CHOOM sekaligus memperlihatkan sisi lain pesona grup yang lebih ceria dan santai.
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
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