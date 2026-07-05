Selamat! Video Musik PSYCHO dari BABYMONSTER Mencapai 200 Juta Penayangan

JawaPos.com - Belakangan ini, girlgrup Korea BABYMONSTER telah melampaui 200 juta penayangan dengan video musik lainnya yaitu PSYCHO.

Dilansir dari Soompi, Minggu (5/7), salah satu karyanya yang bertajuk PSYCHO, berhasil meraih 200 juta penayangan di platform YouTube.

Sekali lagi, mereka mampu membius penggemar melalui aksi panggung serta karya-karya spektakuler lainnya.

Agensinya yaitu YG Entertainment, pada tanggal 5 Juli pukul 11:10 pagi KST, video musik BABYMONSTER untuk lagu B-side mereka tahun 2025, PSYCHO, meraih 200 juta penayangan di YouTube.

Lagu ini menjadi video musik keenam mereka yang mencapai tonggak sejarah tersebut setelah BATTER UP, SHEESH, DRIP, FOREVER, dan WE GO UP.

Seperti yang diketahui, BABYMONSTER awalnya merilis video musik untuk PSYCHO pada tanggal 19 November 2025 tengah malam.

Mereka hanya membutuhkan waktu lebih dari tujuh bulan, 16 hari, dan 11 jam untuk mencapai angka 200 juta penayangan.

Grup yang melejit dalam waktu singkat ini memiliki tujuh anggota berbakat yaitu Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita.

Mereka memulai debutnya sebagai grup lengkap pada tanggal 1 April 2024, dengan album mini (EP) eponim berjudul Babymons7er.