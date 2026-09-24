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Leni Setya Wati
Kamis, 24 September 2026 | 19.54 WIB

Han So-hee Lontarkan Candaan Tak Terduga di Depan Choi Min-sik dan Sohn Suk-hee

the intern (x @dreamersradioid) - Image

the intern (x @dreamersradioid)

JawaPos.com – Han So-hee jadi perbincangan setelah melontarkan candaan tak terduga saat berbincang bersama aktor senior Choi Min-sik dan pembawa acara Sohn Suk-hee.

Menurut laporan ZAPZEE pada 21 September 2026, momen tersebut terjadi ketika ketiganya hadir dalam program radio MBC Standard FM Sohn Suk-hee’s 12 O’Clock pada 17 September.

Sohn Suk-hee bertanya kepada Choi Min-sik mengenai hal yang ia pelajari dari Han So-hee selama bekerja bersama.

Choi justru mengatakan bahwa dirinya lebih merasa iri dengan usia muda Han So-hee. Ia mengaku membayangkan seandainya dapat kembali ke masa muda, dirinya ingin bekerja lebih keras dan melakukan berbagai hal dengan lebih baik.

Sohn Suk-hee kemudian ikut mengungkapkan rasa iri terhadap energi dan usia muda Han So-hee. Mendengar percakapan tersebut, Han So-hee menjawab dengan candaan yang merujuk pada kematian.

Pernyataannya membuat Sohn Suk-hee tertawa canggung sebelum mengingatkan, “Jangan mengatakan hal seperti itu.” Han So-hee pun langsung menyadari ucapannya dan meminta maaf.

Ucapan tersebut kemudian memicu beragam reaksi di dunia maya. Sebagian warganet menilai candaan itu kurang tepat karena disampaikan di hadapan dua sosok yang jauh lebih senior, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai lelucon spontan yang segera diselesaikan dengan permintaan maaf. Dengan demikian, reaksi publik terhadap momen tersebut terbilang beragam.

Di balik momen tersebut, Han So-hee justru menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Choi Min-sik. Ia mengatakan bahwa setelah melihat cara Choi menjalani profesinya, dirinya semakin memahami seperti apa sosok yang benar-benar menghayati seni.

Editor: Novia Tri Astuti
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