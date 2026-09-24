Gong Hyo-jin dan Kevin Oh Nikmati Waktu Berdua di Fire Island

JawaPos.com – Gong Hyo-jin dan Kevin Oh curi perhatian lewat momen sederhana namun penuh kehangatan. Menurut laporan ZAPZEE, aktris tersebut membagikan sejumlah foto dari perjalanan ke Fire Island, New York, termasuk momen manis bersama sang suami yang memperlihatkan keduanya tetap dekat hampir empat tahun setelah menikah.

Dalam unggahanya, Gong Hyo-jin menulis keterangan singkat, “Somehow, Fire Island.” Ia terlihat menikmati suasana santai dengan pakaian kasual dan tanpa riasan.

Salah satu foto bahkan memperlihatkan Gong Hyo-jin dan Kevin Oh berpose dengan wajah berdekatan sambil tersenyum ke arah kamera.

Perjalanan tersebut menjadi kesempatan bagi pasangan ini untuk menikmati waktu bersama setelah melewati jadwal yang cukup padat.

Gong Hyo-jin sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya akhirnya mendapatkan waktu libur pertamanya tahun ini setelah menyelesaikan kegiatan promosi film “The Journey to Gyeongju” dan syuting drama MBC “A Bona Fide Killer.”

Kebersamaan mereka juga terasa semakin istimewa karena Gong Hyo-jin dan Kevin Oh sempat menjalani masa berjauhan setelah pernikahan.

Keduanya menikah di New York pada Oktober 2022, kemudian Kevin Oh menjalani wajib militer sebagai tentara aktif. Setelah menyelesaikan tugas militernya, pasangan tersebut kembali menikmati lebih banyak waktu bersama.