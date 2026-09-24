Gong Hyo-jin dan Kevin Oh Nikmati Waktu Berdua di Fire Island

gong hyo jin (x @zapzee_net)
JawaPos.com – Gong Hyo-jin dan Kevin Oh curi perhatian lewat momen sederhana namun penuh kehangatan. Menurut laporan ZAPZEE, aktris tersebut membagikan sejumlah foto dari perjalanan ke Fire Island, New York, termasuk momen manis bersama sang suami yang memperlihatkan keduanya tetap dekat hampir empat tahun setelah menikah.
Dalam unggahanya, Gong Hyo-jin menulis keterangan singkat, “Somehow, Fire Island.” Ia terlihat menikmati suasana santai dengan pakaian kasual dan tanpa riasan.
Salah satu foto bahkan memperlihatkan Gong Hyo-jin dan Kevin Oh berpose dengan wajah berdekatan sambil tersenyum ke arah kamera.
Perjalanan tersebut menjadi kesempatan bagi pasangan ini untuk menikmati waktu bersama setelah melewati jadwal yang cukup padat.
Gong Hyo-jin sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya akhirnya mendapatkan waktu libur pertamanya tahun ini setelah menyelesaikan kegiatan promosi film “The Journey to Gyeongju” dan syuting drama MBC “A Bona Fide Killer.”
Kebersamaan mereka juga terasa semakin istimewa karena Gong Hyo-jin dan Kevin Oh sempat menjalani masa berjauhan setelah pernikahan.
Keduanya menikah di New York pada Oktober 2022, kemudian Kevin Oh menjalani wajib militer sebagai tentara aktif. Setelah menyelesaikan tugas militernya, pasangan tersebut kembali menikmati lebih banyak waktu bersama.
Momen di Fire Island sekaligus memperlihatkan sisi sederhana kehidupan rumah tangga mereka. Alih-alih tampil dalam suasana formal, Gong Hyo-jin justru membagikan potret liburan yang santai, mulai dari menikmati pemandangan hingga mengabadikan kebersamaan bersama Kevin Oh.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022