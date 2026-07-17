Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.39 WIB

The Journey to Gyeongju Tampilkan Kisah Balas Dendam Emosional Dibintangi Gong Hyo Jin dan Park So Dam

Gong Hyo Jin, Park So Dam, Lee Jung Eun (x @soompi) - Image

Gong Hyo Jin, Park So Dam, Lee Jung Eun (x @soompi)

JawaPos.com – Film The Journey to Gyeongju memperkenalkan poster perdananya dan langsung memancing rasa penasaran.

Dilansir dari soompi, film ini mengikuti perjalanan seorang ibu bersama tiga putrinya yang menyusun rencana besar setelah menunggu delapan tahun demi mencari keadilan bagi anggota keluarga yang tak pernah kembali dari karya wisata sekolah.

Poster pertama menampilkan empat anggota keluarga berada di dalam sebuah van kuning yang sekilas tampak seperti sedang menikmati perjalanan biasa. Namun, setiap karakter memperlihatkan ekspresi dan tugas yang berbeda.

Sang ibu Ok Sil, diperankan Lee Jung Eun, terlihat menggenggam rosario sambil berdoa. Putri sulung Jang Joo (Gong Hyo Jin) fokus mengemudi, sementara Young Ju (Park So Dam) menyiapkan kamera sekali pakai sebagai bagian dari alibi mereka.

Di sisi lain, Dong Ju (Lee Yeon) justru tertidur dengan tenang di tengah perjalanan.

Suasana misterius semakin terasa berkat siluet merah berbentuk manusia yang muncul di antara mereka.

Poster tersebut diperkuat dengan kalimat provokatif, "Kami menculik sang pembunuh," yang mengisyaratkan bahwa perjalanan keluarga ini bukan sekadar liburan, melainkan bagian dari rencana balas dendam yang telah disusun selama bertahun-tahun.

Poster kedua menghadirkan suasana yang kontras. Keempat perempuan itu tampak tersenyum ceria saat berfoto bersama di depan Donggung Palace dan Wolji Pond, salah satu ikon wisata bersejarah di Gyeongju.

Mengenakan kaus bertuliskan "FAMILY", mereka terlihat seperti keluarga harmonis. Namun, noda darah dan slogan "Perjalanan ini adalah alibi.

Misinya adalah balas dendam. Kami menculik sang pembunuh," mengungkap kenyataan kelam yang tersembunyi di balik senyum mereka.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Gong Hyo-jin Perankan Sosok Pembunuh Bayaran Tersembunyi dalam Drama ‘A Bona Fide Killer’ - Image
Entertainment

Gong Hyo-jin Perankan Sosok Pembunuh Bayaran Tersembunyi dalam Drama ‘A Bona Fide Killer’

Kamis, 9 Juli 2026 | 05.28 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore