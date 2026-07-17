The Journey to Gyeongju Tampilkan Kisah Balas Dendam Emosional Dibintangi Gong Hyo Jin dan Park So Dam

JawaPos.com – Film The Journey to Gyeongju memperkenalkan poster perdananya dan langsung memancing rasa penasaran.

Dilansir dari soompi, film ini mengikuti perjalanan seorang ibu bersama tiga putrinya yang menyusun rencana besar setelah menunggu delapan tahun demi mencari keadilan bagi anggota keluarga yang tak pernah kembali dari karya wisata sekolah.

Poster pertama menampilkan empat anggota keluarga berada di dalam sebuah van kuning yang sekilas tampak seperti sedang menikmati perjalanan biasa. Namun, setiap karakter memperlihatkan ekspresi dan tugas yang berbeda.

Sang ibu Ok Sil, diperankan Lee Jung Eun, terlihat menggenggam rosario sambil berdoa. Putri sulung Jang Joo (Gong Hyo Jin) fokus mengemudi, sementara Young Ju (Park So Dam) menyiapkan kamera sekali pakai sebagai bagian dari alibi mereka.

Di sisi lain, Dong Ju (Lee Yeon) justru tertidur dengan tenang di tengah perjalanan.

Suasana misterius semakin terasa berkat siluet merah berbentuk manusia yang muncul di antara mereka.

Poster tersebut diperkuat dengan kalimat provokatif, "Kami menculik sang pembunuh," yang mengisyaratkan bahwa perjalanan keluarga ini bukan sekadar liburan, melainkan bagian dari rencana balas dendam yang telah disusun selama bertahun-tahun.

Poster kedua menghadirkan suasana yang kontras. Keempat perempuan itu tampak tersenyum ceria saat berfoto bersama di depan Donggung Palace dan Wolji Pond, salah satu ikon wisata bersejarah di Gyeongju.

Mengenakan kaus bertuliskan "FAMILY", mereka terlihat seperti keluarga harmonis. Namun, noda darah dan slogan "Perjalanan ini adalah alibi.