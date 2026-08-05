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Abdul Rahman
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.51 WIB

Jung Joon Won Dihujat Usai Tampil di Variety Show, Gong Hyo Jin dan Haha Pasang Badan

Gong Hyo Jin dan Haha pasang badan usai Jung Joon Won Dihujat gara-gara penampilannya di acara variety show. (Allkpop) - Image

Gong Hyo Jin dan Haha pasang badan usai Jung Joon Won Dihujat gara-gara penampilannya di acara variety show. (Allkpop)

JawaPos.com - Aktor Korea Selatan Jung Joon Won mendapat gelombang kritik buntut atas penampilannya dalam program variety Hangout with Yoo menuai perhatian publik. Di tengah kontroversi tersebut, rekan sesama artis, Gong Hyo Jin dan Haha, memberikan dukungan terbuka membela sang aktor.

Dilansir dari Allkpop, kontroversi bermula setelah Jung Joon Won tampil dalam episode Hangout with Yoo yang tayang pada 1 Agustus. Kehadirannya bersama Gong Hyo Jin bertujuan mempromosikan drama terbaru MBC, A Bona Fide Killer, sekaligus menjadi debut Jung Joon Won di salah satu variety show terbesar di Korea Selatan.

Selama acara berlangsung, Jung Joon Won terlihat gugup saat menjawab pertanyaan dari Yoo Jae Suk, Haha, Heo Kyung Hwan, dan Joo Woo Jae. Jawaban yang singkat dan kesulitannya dalam menjaga alur percakapan membuat sebagian penonton menilai penampilannya kurang maksimal.

Ia juga tampak ragu mengikuti tantangan yang disiapkan para pembawa acara. Secara jujur, Jung Joon Won mengaku merasa sangat tertekan hingga pikirannya mendadak kosong selama proses syuting.

Tayangan tersebut memicu perdebatan dan gelombang kritik di media sosial. Sebagian warganet menilai Jung Joon Won kurang siap tampil di program hiburan, bahkan kritik berkembang menjadi tudingan tentang sikap dan profesionalitas.

Sejak awal acara, Gong Hyo Jin sejatinya telah menjelaskan bahwa lawan mainnya bukan sosok yang pandai berbicara di depan banyak orang. Saat Jung Joon Won terlihat enggan mengikuti tantangan, Gong Hyo Jin kembali menegaskan bahwa karakter sang aktor memang tidak terbiasa dengan situasi seperti itu.

Pada 4 Agustus, Gong Hyo Jin kembali menunjukkan dukungannya melalui media sosial. Ia membagikan cuplikan Hangout with Yoo sambil menulis "suamiku muntah setelah syuting," merujuk pada karakter yang diperankan Jung Joon Won dalam drama tersebut. Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena merasa tidak bisa menyelamatkan rekannya yang tampak sangat gugup selama acara berlangsung.

"Aku tidak bisa menyelamatkannya. Maaf, " ujar Gong Hyo Jin.

Melihat reaksi yang semakin meluas, Haha turut angkat bicara. Pada 3 Agustus, ia berkomentar pada video acara tersebut dan menegaskan bahwa dirinya berada langsung di lokasi syuting. Menurut Haha, Jung Joon Won adalah sosok yang menyenangkan, lucu, dan memiliki kepribadian yang hangat.

Editor: Abdul Rahman
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