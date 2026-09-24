Taeyang BIGBANG Tertangkap Kencan dengan Min Hyo-rin di Tengah Kesibukan

JawaPos.com – Taeyang BIGBANG menarik perhatian setelah sejumlah unggahan di komunitas online dan media sosial mengklaim melihat dirinya menghabiskan waktu bersama Min Hyo-rin.

Menurut laporan allkpop, pasangan tersebut disebut terlihat menikmati makan siang bersama di sebuah restoran di kawasan Hannam-dong, Seoul, meski Taeyang tengah menjalani jadwal yang padat.

Salah satu unggahan menyebut Taeyang dan Min Hyo-rin menikmati santap siang di ruang privat. Pengunggah mengaku terkejut melihat keduanya tetap menyempatkan diri untuk berkencan setelah Taeyang menjalani berbagai aktivitas terkait perilisan album.

Ada pula kesaksian lain yang menyebut Taeyang terlihat bersama Min Hyo-rin dan anak mereka di sebuah kafe sehari setelah penampilannya di Goyang.

Bukan hanya satu atau dua orang yang mengaku pernah melihat pasangan tersebut. Sejumlah pengguna internet lainnya menyebut pernah melihat Taeyang dan Min Hyo-rin bersama di Namsan Park, sementara kesaksian lain mengingat momen ketika keduanya kerap membawa anak mereka ke tempat bermain anak saat masih kecil.

Meski demikian, laporan tersebut berasal dari kesaksian pengguna internet dan bukan pernyataan langsung dari pasangan tersebut.

Kabar ini kembali dikaitkan dengan pernyataan Taeyang mengenai kehidupan keluarganya ketika tampil di kanal YouTube DdeunDdeun dalam episode Pinggyego.