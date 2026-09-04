DJ Katty Butterfly Tetap Dipaksa Tampil di Kelab Malam Bandung Padahal Kondisinya Drop

JawaPos.com - DJ Katty Butterfly mengalami kondisi kesehatan menurun saat hendak tampil di salah satu kelab malam di Bandung, Jawa Barat, pada 9 April 2026. Meski sudah tiba di Bandung untuk memenuhi tanggung jawab pekerjaan, kondisi sang DJ justru semakin drop sehingga tidak memungkinkan untuk tampil.

Kejadian tersebut menjadi perhatian setelah adanya sejumlah komentar di media sosial DJ Katty dan mulai ramai diperbincangkan netizen.

Pihak manajemen dan DJ Katty kemudian memberikan klarifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam tersebut.

Ika, perwakilan dari manajemen DJ Katty Butterfly, mengatakan bahwa Katty sebenarnya sudah berangkat ke Bandung meski kala itu dalam kondisi kurang sehat. Mereka tetap memutuskan berangkat karena ingin menjalankan pekerjaan secara profesional.

"Kami ada event di Bandung di salah satu club pada 9 April 2026. Katty dan kami berangkat memang sudah dalam kondisi kurang enak badan," kata Ika dalam jumpa pers di bilangan Lebak Bulus Jakarta Selatan, Jumat (4/9).

Setibanya di Bandung, manajemen memberikan kesempatan kepada Katty untuk beristirahat sejenak sembari mempersiapkan diri sebelum tampil. Akan tetapi, kondisi kesehatan DJ Katty justru semakin memburuk pada malam itu.

Menurut Ika, berbagai upaya sudah dilakukan agar Katty bisa tetap menjalankan pekerjaannya. Namun, kondisi fisik sang DJ tidak memungkinkan untuk melanjutkan aktivitas.

"Kami sudah paksakan sebisa mungkin, cuma tidak bisa. Saya paham event harus tetap berjalan, tapi balik lagi ini masalah kesehatan talent kami," ujarnya.