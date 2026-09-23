Danang Pradana Ungkap Didiemin Wika Salim hingga 2 Tahun

Danang Pradana dan Wika Salim. (Instagram: danang_official91)
JawaPos.com - Danang Pradana mengungkap kisah persahabatannya dengan penyanyi dangdut Wika Salim yang sempat renggang selama dua tahun. Uniknya, Danang menyebut tidak pernah terjadi pertengkaran atau masalah yang jelas di antara mereka.
Cerita tersebut disampaikan Danang melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @danang_official91. Ia mengaku sempat tidak berkomunikasi dengan Wika Salim dalam waktu cukup lama.
Meski dirinya pernah didiemin Wika selama sekitar dua tahun, ia memilih tidak mempermasalahkan kondisi tersebut karena menganggap hubungan persahabatan memang memiliki dinamika tersendiri.
“Aku pernah didiemin Wika Salim 2 tahun gara-gara hal yang nggak jelas. Nggak ada masalah. Ngak ada berantem. Tapi namanya sahabat ya, Allah baik sama kita,” tulis Danang.
Hubungan keduanya kemudian kembali membaik setelah mereka sama-sama mengalami persoalan yang membuat merasa dikhianati oleh orang yang sebelumnya dipercaya.
Danang menyebut, pengalaman tersebut menjadi salah satu titik yang mempertemukannya kembali dengan Wika Salim.
“Kita disatukan kembali karena ada trauma yang sama-sama diboongin orang yang kita pernah kita anggap seperti keluarga, bahkan seperti ibu sendiri,” lanjutnya.
Wika Salim Tiba-tiba Menelepon
Rekonsiliasi Danang dan Wika Salim berlangsung tanpa proses panjang. Menurut Danang, Wika tiba-tiba menghubunginya melalui sambungan telepon pada pagi hari.
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