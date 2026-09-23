Ningning aespa Makin Bersinar, Kini Jadi Ambassador Brand Mewah Bvlgari

JawaPos.com – Ningning aespa perluas kiprahnya di dunia fashion setelah ditunjuk sebagai ambassador terbaru rumah mode mewah asal Italia, Bvlgari.

Pengumuman tersebut disampaikan Bvlgari melalui media sosial pada 21 September 2026. Menurut laporan Soompi, Bvlgari menyebut Ningning memiliki kemampuan artistik luar biasa, pesona yang kuat, serta naluri untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan baru.

Dalam foto resmi yang dirilis bersamaan dengan pengumuman tersebut, Ningning tampil elegan mengenakan sejumlah perhiasan dari koleksi terbaru Bvlgari.

Ia terlihat memakai koleksi DIVAS’ DREAM, yang dikenal dengan desain kipas khasnya, serta rangkaian SERPENTI yang menampilkan motif ular ikonik sebagai salah satu identitas rumah mode tersebut.

Penunjukan ini menjadi tambahan penting dalam perjalanan Ningning di industri fashion. Sebelumnya, member aespa tersebut juga telah ditunjuk sebagai global ambassador Gucci pada April 2026.

Dengan bergabungnya Ningning ke keluarga Bvlgari, aktivitasnya bersama berbagai rumah mode mewah semakin memperlihatkan kehadirannya yang kuat di panggung fashion internasional.

Hubungan Ningning dengan Bvlgari sebenarnya sudah sempat terlihat sebelum pengumuman resmi ini. Pada Met Gala 2026 di New York, Ningning tampil mengenakan anting Bvlgari Serpenti Viper yang dipadukan dengan gaun custom Gucci.