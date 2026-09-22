Ringan Bar ikut memeriahkan peluncuran album baru no na. (istimewa)
JawaPos.com - Peluncuran album terbaru no na, Island Girl, turut diwarnai kehadiran sejumlah pengalaman interaktif bagi para pengunjung.
Salah satunya adalah Ringan Bar yang hadir di area immersive album listening dalam rangkaian album launch party, yang berlangsung di bilangan Melawai, Jakarta Selatan.
Konsep Ringan Bar dirancang sebagai bagian dari pengalaman pengunjung selama menikmati karya terbaru no na. Di area ini, pada pengunjung dapat menemukan sejumlah kreasi minuman yang memadukan Coca-Cola Zero Sugar dengan berbagai bahan dan karakter rasa.
Beberapa kreasi yang disajikan antara lain Roller Cola dengan perpaduan serai dan jahe, Smooth Cola yang menggunakan cold brew coffee, Island Girl Fizz dengan lime dan cabai, serta +62 Cola Pop yang memadukan gula aren dan santan.
Kehadiran berbagai varian tersebut menjadi bagian menjamu para penggemar di momen peluncuran album no na. Musik dan pop culture menjadi konteks utama dalam pengalaman yang dibangun di area acara.
No na sebelumnya mendapat perhatian publik lewat pendekatan musik pop yang memadukan identitas Indonesia dengan perspektif global.
Dengan konsep album listening yang dibuat lebih imersif, peluncuran album tidak hanya berfokus pada musik, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang mengajak para pengunjung berinteraksi dengan berbagai elemen di dalam acara.
Bagi no na, momentum tersebut menjadi bagian penting dalam memperkenalkan materi terbaru mereka kepada pendengar sekaligus memperluas pengalaman audiens di luar format mendengarkan musik secara konvensional.
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