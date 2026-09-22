Pihak Penyelenggara Cancel Juicy Luicy Tampil di Syalala Land Cirebon dan Purwokerto

JawaPos.com - Penyelenggara Syalala Land memutuskan membatalkan penampilan Juicy Luicy dalam gelaran Syalala Land di Cirebon dan Purwokerto. Keputusan tersebut diambil setelah penyelenggara menerima dan mengevaluasi berbagai masukan terkait susunan penampil.

Melalui pernyataan resmi diunggah di media sosial, Syalala Land menyampaikan perubahan line up dilakukan setelah mempertimbangkan respons yang diterima dalam beberapa waktu terakhir.

“Beberapa waktu terakhir, kami menerima banyak masukan mengenai susunan penampil Syalala Land Cirebon dan Purwokerto. Kami membaca dan mempertimbangkannya dengan serius,” tulis pihak Syalala Land dalam pernyataan resminya.

Setelah melakukan evaluasi, penyelenggara akhirnya memastikan Juicy Luicy tidak akan tampil dalam dua agenda tersebut.

“Setelah melakukan evaluasi, kami memutuskan untuk melakukan perubahan susunan penampil. Juicy Luicy tidak akan tampil pada Syalala Land Cirebon dan Purwokerto,” lanjut pernyataan tersebut.

Syalala Land menyebut keputusan itu merupakan bagian dari tanggung jawab mereka sebagai penyelenggara. Namun sayangnya pihak penyelenggara tidak merinci secara spesifik bentuk masukan yang diterima maupun pertimbangan detail yang menjadi dasar perubahan line up.

Pihak penyelenggara juga menegaskan tetap menghargai Juicy Luicy dan tim manajemennya. Mereka berharap perubahan tersebut tidak berkembang menjadi serangan pribadi terhadap pihak mana pun.

“Keputusan ini merupakan tanggung jawab kami sebagai penyelenggara, dengan mempertimbangkan masukan penonton dan kebutuhan kedua acara,” ungkap Syalala Land.