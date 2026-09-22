Perjalanan Andre Taulany dari Komedian hingga Menikah Lagi dengan Amanda Rigby

JawaPos.com - Andre Taulany kembali menjadi sorotan publik setelah resmi menikah dengan Amanda Rigby pada Minggu, 20 September 2026. Pernikahan tersebut sekaligus menandai babak baru dalam kehidupan pria yang selama lebih dari dua dekade dikenal sebagai salah satu wajah populer di industri hiburan Tanah Air.

Jauh sebelum dikenal sebagai komedian dan presenter, Andre Taulany terlebih dahulu membangun karier sebagai seorang musisi. Namanya mulai dikenal luas ketika menjadi vokalis Stinky, band yang dibentuk di Jakarta pada 1992.

Bersama Stinky, Andre berada di balik sejumlah lagu yang populer pada era 1990-an, salah satunya Mungkinkah. Perjalanan bersama grup menjadi fondasi penting bagi kariernya di dunia hiburan.

Andre tercatat menjadi vokalis Stinky sejak 1992 hingga 2007, meski sempat mengalami fase keluar dan kembali ke grup tersebut.

Namun, perjalanan karier Andre kemudian bergerak ke arah yang tidak sepenuhnya diduga. Dari seorang penyanyi, ia justru menemukan popularitas besar melalui dunia komedi.

OVJ Jadi Titik Balik Karier Andre Taulany Nama Andre Taulany semakin melekat dan dikenal publik luas sebagai komedian setelah tampil dalam program Opera Van Java (OVJ). Awalnya, ia hadir sebagai bintang tamu sebelum kemudian dipercaya menjadi pemain tetap bersama sejumlah pelawak, termasuk Sule, Parto, Nunung dan Aziz Gagap.

Andre sendiri pernah menyebut OVJ sebagai titik balik terbesar dalam perjalanan kariernya. Menurutnya, program tersebut menjadi momentum yang mengubah citranya dari seorang vokalis menjadi komedian.

Sebelum OVJ, Andre Taulany memang sudah sempat terlibat dalam program komedi seperti Lenong Nyok, tetapi ia menilai OVJ memiliki pengaruh paling besar terhadap kariernya di dunia komedi.