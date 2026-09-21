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Abdul Rahman
Senin, 21 September 2026 | 18.36 WIB

Mengenang Chad Gilbert, Bermusik untuk Menginspirasi Orang-orang yang Mengalami Hal Sulit

Chad Gilbert, gitaris New Found Glory meninggal dunia di usia 45 tahun. (Instagram: xchadballx) - Image

Chad Gilbert, gitaris New Found Glory meninggal dunia di usia 45 tahun. (Instagram: xchadballx)

JawaPos.com - Chad Gilbert bukan sekadar gitaris di New Found Glory. Selama hampir tiga dekade, ia menjadi salah satu sosok yang ikut membangun karakter musik band pop-punk tersebut sejak awal berdiri pada 1997.

Dilansir dari People, Chad Gilbert meninggal dunia pada Minggu, 20 September 2026 dalam usia 45 tahun setelah menjalani perjuangan panjang melawan kanker. Ia meninggalkan sang istri, Lisa Cimorelli, putrinya Lily, ibu bernama Jackie, serta saudara laki-lakinya, Brian.

Lahir dan tumbuh di Amerika Serikat, Chad telah berkecimpung di dunia musik sejak usia muda. Sebelum menjadi gitaris New Found Glory, ia dikenal sebagai vokalis band hardcore Shai Hulud.

Pada 1997, Chad bersama Jordan Pundik, Ian Grushka dan sejumlah musisi lainnya membentuk New Found Glory di Coral Springs, Florida. Band tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu nama penting dalam skena pop-punk Amerika pada era akhir 1990-an hingga 2000-an.

New Found Glory merilis album penuh Nothing Gold Can Stay pada 1999. Setahun kemudian mereka merilis album New Found Glory, sebelum mencapai salah satu periode paling sukses melalui Sticks and Stones pada 2002.

Album tersebut melahirkan sejumlah lagu yang kemudian dikenal luas, termasuk “My Friends Over You”. Sticks and Stones mencapai posisi keempat di tangga album Amerika Serikat. Dua tahun kemudian, New Found Glory kembali mencatat pencapaian besar melalui Catalyst yang menembus posisi tiga.

Perjalanan Chad bersama New Found Glory tidak berhenti pada era awal 2000-an. Ia terus terlibat dalam berbagai album dan tur band tersebut selama bertahun-tahun.

Di luar pencapaian musik, kehidupan keluarga menjadi bagian yang sangat penting bagi Chad. Dalam sebuah wawancara dengan PEOPLE pada April 2026, ia menggambarkan keluarga dan aktivitas kreatif sebagai bagian dari impian yang telah berhasil diwujudkannya.

“Impian saya terwujud berkat keluarga saya, dan karena saya telah melakukan begitu banyak hal secara kreatif," ungkapnya.

Editor: Abdul Rahman
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