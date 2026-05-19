Musisi Donny Mokoginta Meninggal Dunia

JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air atas meninggalnya musisi Donny Mokoginta. Kabar duka tersebut dikabarkan Bondan Prakoso melalui unggahan di Instagram Story yang kemudian diunggah ulang oleh akun bmr24jam di Instagram.

"Innaalillaahi wa innaailaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, Donny Abdulkarim Mokoginta Bin Rustam Mokoginta," demikian kabar duka dikabarkan Bondan Prakoso.

Dia menyatakan, Donny Mokoginta mengembuskan napas terakhir pada Sabtu, 16 Mei 2026, sekitar pukul 14:15 WIB.

Bondan Prakoso memohon dibukakan pintu maaf untuk almarhum atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat semasa hidupnya, baik disengaja atau tidak disengaja.

"Allaahummaghfirlahu, warhamhu, wa'aafihi wa'fu'anhu. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasanya apabila Donny punya kesalahan semasa hidupnya," pinta Bondan Prakoso.

Donny Mokoginta adalah salah satu gitaris yang berkontribusi mewarnai industri musik Indonesia. Dia termasuk salah satu gitaris berbakat dan sempat menjadi gitaris Bondan Prakoso.

Enda Ungu mengakui kehebatan Donny Mokoginta sebagai seorang gitaris. Dia mengaku belajar gitar elektrik dari almarhum dari titik nol sampai mahir.