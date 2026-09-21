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Abdul Rahman
Senin, 21 September 2026 | 18.08 WIB

Chad Gilbert 'New Found Glory' Meninggal Dunia di Usia 45 Tahun Setelah Berjuang Melawan Kanker

Chad Gilbert 'New Found Glory' meninggal setelah sempat perjuangan melawan kanker. (People) - Image

Chad Gilbert 'New Found Glory' meninggal setelah sempat perjuangan melawan kanker. (People)

JawaPos.com - Chad Gilbert, gitaris sekaligus salah satu pendiri New Found Glory, meninggal dunia pada Minggu, 20 September 2026, di usia 45 tahun.

Kabar meninggalnya Chad Gilbert disampaikan oleh New Found Glory bersama istrinya, Lisa Cimorelli, melalui unggahan di media sosial. Musisi asal Amerika Serikat tersebut meninggal setelah bertahun-tahun menjalani perawatan akibat kanker.

Dalam pernyataannya, keluarga mengungkapkan bahwa Chad Gilbert meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Ia disebut berada di tengah orang-orang terdekat pada saat-saat terakhir kehidupannya.

“Pada pagi hari tanggal 20 September, Chad Everett Gilbert meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya,” demikian pengumuman yang disampaikan oleh para personel New Found Glory dan Lisa Cimorelli, dilansir dari People.

“Ia meninggalkan dunia ini dikelilingi oleh teman dan keluarga dan menghembuskan napas terakhirnya bersama istri dan ibunya di sisinya, seperti yang ia harapkan.”

Kepergian Chad terjadi setelah perjalanan panjang menghadapi penyakit kanker. Ia diketahui mulai menjalani perawatan pada 2021 setelah didiagnosis mengidap feokromositoma metastatik, jenis kanker langka yang berkaitan dengan kelenjar adrenal.

Kondisinya kemudian berkembang menjadi karsinoma adrenokortikal atau adrenocortical carcinoma (ACC), bentuk kanker yang lebih serius. Dalam beberapa tahun terakhir, Gilbert menjalani berbagai perawatan untuk mengatasi penyakit yang juga telah menyerang sejumlah bagian tubuhnya.

Pada Februari 2026, kondisi Chad kembali memburuk. Ia sempat pingsan di rumah dan kemudian harus menjalani operasi otak darurat. Operasi tersebut menjadi salah satu fase paling berat dalam perjuangannya melawan kanker.

Meski menghadapi kondisi kesehatan yang serius, Chad Gilbert masih berusaha menjalani kehidupan dan aktivitas musiknya. Beberapa bulan setelah operasi, ia bahkan kembali tampil bersama New Found Glory.

Editor: Abdul Rahman
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