Dadi Yudistira eks Gitaris Superglad Meninggal Dunia

Dadi Yudistira, mantan Gitaris Superglad meninggal dunia. (Instagram: superglad_band)
JawaPos.com - Dadi Yudistira, eks gitaris grup band rock Superglad meninggal dunia. Kabar tersebut diumumkan melalui akun Instagram superglad_band.
"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Dadi Yudistira," tulis akun Instagram resmi Superglad.
Dadi Yudistira kurang lebih 16 tahun berkarya bersama Superglad sebelum akhirnya dia memutuskan hengkang dari band yang ikut membesarkan namanya.
Dadi Yudistira memutuskan hengkang dari Superglad pada tahun 2019. Posisi gitaris kemudian diisi oleh Aduyz yang sebelumnya menjadi additional player.
Meski hengkang dari Superglad, Dadi Yudistira tetap berkarya di dunia musik sebagai penulis lagu (songwriter). Superglad mengaku akan mengenang karya-karya almarhum selama ini.
"Terima kasih atas dedikasi dan karya-karya hebatmu untuk musik Indonesia," ungkap Superglad.
Selain itu, grup musik yang dibentuk pada 3 Maret 2003 silam juga mendoakan agar almarhum Dadi Yudistira mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan.
"Semoga mendapatkan tempat paling mulia di sisi Allah SWT. Rest in power," tandasnya.
Pada kolom komentar, banyak netizen memberikan doa untuk almarhum Dadi Yudistira.
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