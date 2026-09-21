Maudy Ayunda Kembali Minta Maaf Soal Video Mindfulness yang Tuai Kontroversi

JawaPos.com - Maudy Ayunda akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah video tentang mindfulness yang membahas cara menghadapi berita buruk di Indonesia menuai kritik dan perdebatan di media sosial.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Maudy melalui keterangan tertulis di akun Instagram pribadinya. Ia mengatakan telah mengambil waktu untuk mendengarkan berbagai respons, melakukan refleksi, dan memahami perspektif yang muncul setelah video mindfulness menjadi sorotan.

Dalam pernyataannya, Maudy mengakui bahwa apa yang disampaikannya telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan banyak orang. Dia pun menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hatinya yang paling dalam.

"Beberapa waktu terakhir, aku mengambil waktu untuk mendengar, merefleksikan kembali apa yang aku sampaikan, dan memahami berbagai respons yang muncul setelahnya. Aku menyadari bahwa apa yang aku sampaikan telah menyebabkan kekecewaan dan kemarahan. Aku minta maaf," tulis Maudy.

Ia juga mengakui terdapat perspektif dan konteks yang belum cukup dipertimbangkan ketika menyampaikan pemikirannya mengenai cara mengelola paparan berita buruk.

Menurut Maudy, hal tersebut membuat pernyataannya terasa jauh dari realitas atas pengalaman yang sedang dihadapi masyarakat.

"Ada perspektif dan konteks yang belum cukup aku pertimbangkan, sehingga apa yang aku sampaikan terasa jauh dari realita dan pengalaman yang sedang dihadapi banyak orang," lanjutnya.

Maudy Ayunda Akui Masih Perlu Banyak Belajar Dalam permintaan maaf tersebut, Maudy tidak hanya menyampaikan penyesalan, tetapi juga mengakui masih perlu belajar memahami pengalaman yang berbeda dari dirinya.