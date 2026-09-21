Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Senin, 21 September 2026 | 15.46 WIB

Maudy Ayunda Kembali Minta Maaf Soal Video Mindfulness yang Tuai Kontroversi

Maudy Ayunda - Image

Maudy Ayunda

JawaPos.com - Maudy Ayunda akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah video tentang mindfulness yang membahas cara menghadapi berita buruk di Indonesia menuai kritik dan perdebatan di media sosial.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Maudy melalui keterangan tertulis di akun Instagram pribadinya. Ia mengatakan telah mengambil waktu untuk mendengarkan berbagai respons, melakukan refleksi, dan memahami perspektif yang muncul setelah video mindfulness menjadi sorotan.

Dalam pernyataannya, Maudy mengakui bahwa apa yang disampaikannya telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan banyak orang. Dia pun menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hatinya yang paling dalam.

"Beberapa waktu terakhir, aku mengambil waktu untuk mendengar, merefleksikan kembali apa yang aku sampaikan, dan memahami berbagai respons yang muncul setelahnya. Aku menyadari bahwa apa yang aku sampaikan telah menyebabkan kekecewaan dan kemarahan. Aku minta maaf," tulis Maudy.

Ia juga mengakui terdapat perspektif dan konteks yang belum cukup dipertimbangkan ketika menyampaikan pemikirannya mengenai cara mengelola paparan berita buruk.

Menurut Maudy, hal tersebut membuat pernyataannya terasa jauh dari realitas atas pengalaman yang sedang dihadapi masyarakat.

"Ada perspektif dan konteks yang belum cukup aku pertimbangkan, sehingga apa yang aku sampaikan terasa jauh dari realita dan pengalaman yang sedang dihadapi banyak orang," lanjutnya.

Maudy Ayunda Akui Masih Perlu Banyak Belajar

Dalam permintaan maaf tersebut, Maudy tidak hanya menyampaikan penyesalan, tetapi juga mengakui masih perlu belajar memahami pengalaman yang berbeda dari dirinya.

Ia mengatakan masih ingin lebih banyak mendengar, memiliki kepekaan, serta membuka diri terhadap perspektif yang tidak selalu sama dengan pengalaman pribadinya.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Profil Maudy Ayunda, Lulusan Oxford dan Stanford yang Disorot Usai Konten Mindfulness Dikritik - Image
Entertainment

Profil Maudy Ayunda, Lulusan Oxford dan Stanford yang Disorot Usai Konten Mindfulness Dikritik

Rabu, 16 September 2026 | 20.37 WIB

Maudy Ayunda Tuai Kritik Usai Bahas Mindfulness, Dinilai Kurang Peka Pada Kondisi Masyarakat - Image
Infotainment

Maudy Ayunda Tuai Kritik Usai Bahas Mindfulness, Dinilai Kurang Peka Pada Kondisi Masyarakat

Rabu, 16 September 2026 | 04.14 WIB

Maudy Ayunda Minta Maaf soal Konten Mindfulness in the Age of Bad News, Singgung Privilese - Image
Entertainment

Maudy Ayunda Minta Maaf soal Konten Mindfulness in the Age of Bad News, Singgung Privilese

Selasa, 15 September 2026 | 21.18 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore