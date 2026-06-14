Diwarnai Haru, Maskawin Pernikahan Justin Hubner-Jennifer Coppen Berupa 18 Gram Emas dan 2.026 Euro

JawaPos.com - Pemain sepak bola profesional Justin Hubner dan aktris Jennifer Coppen telah sah menjadi pasangan suami-istri dengan adanya prosesi akad nikah yang berlangsung di Pulau Dewata pada Jumat (12/6).

Acara pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Coppen berlangsung dengan mengusung tradisi adat Jawa. Pernikahan mereka dihadiri keluarga, kerabat, dan sejumlah orang terdekat.

Dalam video yang dibagikan di akun Instagram pribadi pemain sepak bola kelahiran Belanda, 22 tahun silam tersebut, diketahui bahwa Justin Hubner menikahi Jennifer Coppen dengan maskawin berupa emas seberat 18 gram, terdiri dari dua keping 12 gram dan 6 gram. Selain itu, maskawin juga berupa uang tunai 2.026 Euro.

"Saya terima nikah dan kawinnya Jennifer Rosche Coppen binti Hotimah dengan maskawin tersebut, dibayar tunai," kata Justin Hubner dalam prosesi sakral akad nikah.

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Maskawin Pernikahan tersebut melambangkan tanggal, bulan, dan tahun pernikahan digelar. Yaitu 12.06.2026.

Jennifer Coppen tampak menangis haru melihat Justin Hubner sangat lancar dalam prosesi akad nikah dan para saksi menyatakan sah. Ibu satu anak tersebut sempat menyeka air mata yang menetes di pipinya.

Di acara pernikahan Justin Hubner-Jennifer Coppen, anak pertamanya yaitu Kamari Sky Wassink, turut hadir dengan mengenakan pakaian warna putih, pakaian senada dengan yang dikenakan kedua mempelai pengantin.

Jennifer Coppen menaruh harapan besar pernikahannya dengan Justin Hubner adalah yang terakhir kalinya baginya. Dia ingin membina bahtera rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

"Kami sangat bersemangat untuk memulai keluarga baru, menjalani hidup sebagai suami istri dan memberikan 'forever home' untuk Kamari," ujar Jennifer Coppen.