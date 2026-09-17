Suami Siti Badriah Mau Punya Anak Lagi Meski Melakukan Vasektomi

JawaPos.com - Keputusan Krisjiana Baharudin menjalani vasektomi ternyata tidak sepenuhnya menutup keinginannya untuk kembali memiliki anak bersama sang istri, Siti Badriah. Dia mengaku masih ingin punya anak laki-laki suatu saat kelak.
Keputusan Krisjiana menjalani vasektomi diambil setelah melalui sejumlah pertimbangan. Salah satunya, dia sudah memiliki dua orang anak perempuan dari hasil pernikahannya dengan Siti Badriah. Masing-masing bernama Xarena Zenata Denallie Baharudin dan Xandraya Zevora Davanee Baharudin.
Meski telah menjalani prosedur kontrasepsi pria tersebut, Krisjiana mengaku masih membuka kemungkinan untuk kembali memiliki anak.
Hal itu diungkapkan Krisjiana saat ditemui di bilangan Tangerang, Kamis (17/9). Ia mengatakan sudah sempat menanyakan kepada dokter mengenai kemungkinan memiliki anak lagi setelah menjalani vasektomi.
“Aku tanya sama dokter kalau one day misalnya aku mau punya anak lagi, apa masih bisa? Dokter jawabnya masih bisa," ungkap Krisjiana.
Pernyataan tersebut membuatnya semakin mantap untuk melakukan vasektomi. Dia juga merasa perlu meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait vasektomi tidak bisa punya anak lagi tidak sepenuhnya benar.
Menurut penjelasan yang diterimanya dari dokter, terdapat prosedur medis yang dapat ditempuh apabila di kemudian hari pria yang sudah melakukan vasektomi mau kembali mendapatkan keturunan.
“Kalau misalnya mau punya anak lagi, itu masih bisa disatuin lagi,” kata Krisjiana.
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Jawa Pos
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