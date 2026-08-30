Kata Siti Badriah Soal Krisjiana Baharuddin Digosipkan Selingkuh

JawaPos.com - Siti Badriah akhirnya buka suara tentang isu perselingkuhan yang menyeret nama Krisjiana Baharudin. Pedangdut yang dikenal publik luas lewat lagu Lagi Syantik itu secara tegas membantah kabar perselingkuhan dilakukan sang suami dengan wanita lain.

Belakangan, Krisjiana Baharudin menjadi bahan perbincangan di media sosial setelah muncul isu mengenai kedekatannya dengan lawan main dalam sebuah sinetron. Kabar tersebut kemudian berkembang dan memunculkan spekulasi bahwa Krisjiana disebut berselingkuh dari Siti Badriah.

Siti Badriah buka suara meluruskan isu yang berkembang. Dia memastikan kabar soal perselingkuhan itu tidak benar alias hoaks, sekaligus memberikan penjelasan secara langsung mengenai kondisi rumah tangganya.

“Guys, rumah tangga gue tuh lagi baik-baik saja,” ujar Siti Badriah.

Bukan hanya membantah adanya masalah perselingkuhan, Siti Badriah juga memperlihatkan bahwa dirinya dan Krisjiana tidak terpengaruh oleh isu liar yang tidak bertanggung jawab. Pasangan selebritas ini tengah menikmati momen kebersamaan berdua.

“Kita lagi honeymoon,” ungkap Siti Badriah.

Pernyataan itu sekaligus menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang beredar mengenai rumah tangga mereka. Siti Badriah menegaskan bahwa narasi perselingkuhan yang ramai dibicarakan di media sosial tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Krisjiana Baharudin juga memberikan respons terhadap tudingan negatif tentang dirinya. Ia membantah kabar selingkuh dan heran dengan kabar yang menyebut dirinya berselingkuh justru muncul ketika kondisi rumah tangganya dengan Siti Badriah sedang berjalan dengan baik.