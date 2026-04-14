Abdul Rahman
14 April 2026, 23.03 WIB

Tidak Mau Jadi Penghalang Kebutuhan Suami, Siti Badriah Persilakan Krisjiana Baharudin Selingkuh atau Poligami

Siti Badriah (istimewa).

JawaPos.com - Penyanyi dangdut Siti Badriah memiliki persepsi tersendiri terhadap poligami. Bahkan jika itu terjadi dalam rumah tangganya, istri Krisjiana Baharudin itu tidak melarang sang suami mencari perempuan lain atau poligami. 

Pandangan itu sebagai bentuk keterbukaan dan kesadaran Siti Badriah dalam melakoni rumah tangga. Menurut dia, seseorang tidak selalu bisa memenuhi seluruh kebutuhan atau keinginan dari pasangan.

Pelantun lagu Lagi Syantik itu mengatakan, dirinya tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaan suami jika suatu hari nanti Krisjiana merasa membutuhkan hal lain yang tidak bisa dipenuhi oleh Siti Badriah sebagai istri.

"Kalau aku dari awal sudah bilang sama Kris, kalau kamu mau selingkuh atau mau punya istri lagi, silakan saja. Aku nggak akan melarang. Itu berarti ada kekurangan dari aku," ujar Siti Badriah dalam podcast bersama Ivan Gunawan.

"Kalau suatu hari suamiku merasa butuh hal lain yang aku tidak bisa penuhi, aku nggak mau jadi penghalang kebahagiaannya. Hubungan pernikahan itu tidak selalu tentang memiliki secara mutlak," sambung Siti Badriah.

Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan sikap bukan berarti tidak peduli terhadap pernikahan yang telah dibangun bersama Krisjiana Baharudin. Sibad justru memilih bersikap realistis dan terbuka sejak awal untuk menghindari konflik di kemudian hari.

Siti Badriah menyadari bahwa sebagai manusia biasa, ia memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh keinginan pasangannya. Karena itu, komunikasi yang jujur dianggap sebagai kunci untuk menjaga hubungan tetap sehat.

"Ini bukan soal aku nggak peduli, tapi aku sadar aku manusia biasa. Aku nggak selalu bisa memenuhi semua keinginan Kris. Jadi, aku pilih terbuka sejak awal daripada menimbulkan masalah di kemudian hari," jelasnya.

Meski mengaku tidak akan melarang suaminya jika ingin berselingkuh atau berpoligami, Siti Badriah tetap memiliki batasan yang tegas dalam rumah tangganya.

Artikel Terkait
Suami Selingkuh, Clara Shinta Akui Sempat Mengabaikan Hasil Istikharah - Image
Entertainment

Suami Selingkuh, Clara Shinta Akui Sempat Mengabaikan Hasil Istikharah

01 April 2026, 17.34 WIB

Melakukan Poligami Bersama Ratu Rizky Nabila, Pesulap Merah: Don't Try This at Home - Image
Infotainment

Melakukan Poligami Bersama Ratu Rizky Nabila, Pesulap Merah: Don't Try This at Home

09 Februari 2026, 14.20 WIB

Dari Kasus Wardatina Mawa-Insanul Fahmi, Umi Pipik Beri Peringatan Soal Poligami - Image
Infotainment

Dari Kasus Wardatina Mawa-Insanul Fahmi, Umi Pipik Beri Peringatan Soal Poligami

03 Januari 2026, 05.01 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

7

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

8

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

9

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

10

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

