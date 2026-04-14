Tidak Mau Jadi Penghalang Kebutuhan Suami, Siti Badriah Persilakan Krisjiana Baharudin Selingkuh atau Poligami

JawaPos.com - Penyanyi dangdut Siti Badriah memiliki persepsi tersendiri terhadap poligami. Bahkan jika itu terjadi dalam rumah tangganya, istri Krisjiana Baharudin itu tidak melarang sang suami mencari perempuan lain atau poligami.

Pandangan itu sebagai bentuk keterbukaan dan kesadaran Siti Badriah dalam melakoni rumah tangga. Menurut dia, seseorang tidak selalu bisa memenuhi seluruh kebutuhan atau keinginan dari pasangan.

Pelantun lagu Lagi Syantik itu mengatakan, dirinya tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaan suami jika suatu hari nanti Krisjiana merasa membutuhkan hal lain yang tidak bisa dipenuhi oleh Siti Badriah sebagai istri.

"Kalau aku dari awal sudah bilang sama Kris, kalau kamu mau selingkuh atau mau punya istri lagi, silakan saja. Aku nggak akan melarang. Itu berarti ada kekurangan dari aku," ujar Siti Badriah dalam podcast bersama Ivan Gunawan.

"Kalau suatu hari suamiku merasa butuh hal lain yang aku tidak bisa penuhi, aku nggak mau jadi penghalang kebahagiaannya. Hubungan pernikahan itu tidak selalu tentang memiliki secara mutlak," sambung Siti Badriah.

Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan sikap bukan berarti tidak peduli terhadap pernikahan yang telah dibangun bersama Krisjiana Baharudin. Sibad justru memilih bersikap realistis dan terbuka sejak awal untuk menghindari konflik di kemudian hari.

Siti Badriah menyadari bahwa sebagai manusia biasa, ia memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh keinginan pasangannya. Karena itu, komunikasi yang jujur dianggap sebagai kunci untuk menjaga hubungan tetap sehat.

"Ini bukan soal aku nggak peduli, tapi aku sadar aku manusia biasa. Aku nggak selalu bisa memenuhi semua keinginan Kris. Jadi, aku pilih terbuka sejak awal daripada menimbulkan masalah di kemudian hari," jelasnya.