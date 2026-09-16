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Leni Setya Wati
Kamis, 17 September 2026 | 06.59 WIB

Ji Chang-wook Jadi Desainer Ruang yang Kehilangan Segalanya di Merry Berry Love

ji chang wook (x @soompi) - Image

ji chang wook (x @soompi)

JawaPos.com – Ji Chang-wook menyapa penonton kembali lewat drama romantis terbaru “Merry Berry Love”. Dalam drama produksi kolaborasi Korea-Jepang tersebut, ia beradu akting dengan aktris Jepang Mio Imada dan memerankan Lee Yu-bin, seorang desainer ruang asal Korea yang sebelumnya menikmati kesuksesan besar dalam kariernya.

Kehidupan Yu-bin berubah drastis ketika ia kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Demi memulai kembali hidupnya, ia kemudian pergi ke sebuah pulau di Jepang bernama Charo.

Di tempat tersebut, Yu-bin bertemu Shirahama Karin, seorang petani stroberi Jepang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengelola kebun stroberi. Pertemuan keduanya menjadi awal dari kisah cinta yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Menurut laporan Soompi, Merry Berry Love menjadi proyek kembalinya Ji Chang-wook ke genre komedi romantis setelah sekitar tiga tahun sejak Welcome to Samdalri.

Materi promosi terbaru memperlihatkan perubahan besar Yu-bin, dari seorang profesional yang sangat perfeksionis menjadi pria yang harus beradaptasi dengan pekerjaan berat di kebun stroberi. Chemistry lembutnya bersama Karin juga mulai terlihat dalam teaser dan poster terbaru.

Selain Ji Chang-wook dan Mio Imada, drama ini turut menghadirkan Nam Yoon-su sebagai Park Gu-nam, seorang pekerja liburan yang memilih menetap di Charo Island karena cinta.

Kehadiran karakter tersebut diperkirakan memberikan warna komedi sekaligus memperkaya kisah para penghuni pulau. Drama ini juga menjadi kolaborasi lintas negara antara CJ ENM dan Nippon TV, dengan Disney+ sebagai platform penayangan global.

Ji Chang-wook sendiri mengaku tertarik dengan karakter Yu-bin karena sosok tersebut terasa dekat dengan dirinya, terutama dalam hal kecintaan terhadap pekerjaan.

Ia berharap penonton dapat mengikuti bagaimana Yu-bin menemukan cinta setelah bertemu Karin sekaligus mengalami perubahan dalam hidupnya. Drama ini menjanjikan perpaduan romansa, komedi, dan suasana hangat di tengah kehidupan pulau serta perkebunan stroberi.

Merry Berry Love tayang perdana secara global melalui Disney+ pada 7 Oktober 2026, sementara Nippon TV akan menayangkannya secara mingguan di Jepang.

Editor: Hanny Suwindari
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