Soobin TXT Jadi Global Ambassador Dolce&Gabbana

Soobin (x @aboutmusicyt)
JawaPos.com – Soobin TXT perluas kiprahnya di dunia fashion. Leader TOMORROW X TOGETHER tersebut diumumkan sebagai global ambassador terbaru rumah mode mewah Italia, Dolce&Gabbana, pada 8 September 2026.
Soobin sebelumnya telah menarik perhatian ketika menghadiri peragaan busana Dolce&Gabbana Men’s Collection 2027 dalam rangkaian Milan Fashion Week pada Juni lalu.
Kehadirannya di acara tersebut semakin memperkuat kedekatan sang idol dengan rumah mode ternama tersebut.
Dolce&Gabbana menyebut Soobin memiliki sejumlah nilai yang sejalan dengan identitas brand, mulai dari kreativitas, individualitas, hingga kebebasan berekspresi.
Bakat serta daya tarik global yang dimiliki Soobin juga dinilai membuatnya menjadi sosok yang tepat untuk mewakili rumah mode tersebut di berbagai belahan dunia.
Menurut laporan allkpop, Dolce&Gabbana mengungkapkan bahwa mereka telah membangun hubungan dengan Soobin berdasarkan kesamaan nilai dan melihat adanya kecocokan kuat antara karakter sang idol dengan identitas brand.
Soobin sendiri mengaku merasa terhormat dapat bergabung dengan keluarga Dolce&Gabbana dan antusias menjalani perjalanan baru bersama rumah mode tersebut.
Di tengah pencapaiannya di dunia fashion, Soobin juga tetap disibukkan dengan aktivitas bersama TXT. Grup tersebut tengah mempersiapkan tur dunia kelima bertajuk “Steal the Wind” yang akan dimulai pada November 2026. TXT juga baru saja merilis single Jepang terbaru berjudul “Setsuna Hanabi”.
Penunjukan sebagai global ambassador Dolce&Gabbana menjadi pencapaian baru bagi Soobin sekaligus memperlihatkan semakin kuatnya pengaruh bintang K-pop di industri fashion global.
Dengan karakter yang elegan dan daya tarik internasional, kehadiran Soobin diprediksi akan menjadi bagian menarik dari berbagai aktivitas Dolce&Gabbana mendatang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022