Soobin TXT Jadi Global Ambassador Dolce&Gabbana

JawaPos.com – Soobin TXT perluas kiprahnya di dunia fashion. Leader TOMORROW X TOGETHER tersebut diumumkan sebagai global ambassador terbaru rumah mode mewah Italia, Dolce&Gabbana, pada 8 September 2026.

Soobin sebelumnya telah menarik perhatian ketika menghadiri peragaan busana Dolce&Gabbana Men’s Collection 2027 dalam rangkaian Milan Fashion Week pada Juni lalu.

Kehadirannya di acara tersebut semakin memperkuat kedekatan sang idol dengan rumah mode ternama tersebut.

Dolce&Gabbana menyebut Soobin memiliki sejumlah nilai yang sejalan dengan identitas brand, mulai dari kreativitas, individualitas, hingga kebebasan berekspresi.

Bakat serta daya tarik global yang dimiliki Soobin juga dinilai membuatnya menjadi sosok yang tepat untuk mewakili rumah mode tersebut di berbagai belahan dunia.

Menurut laporan allkpop, Dolce&Gabbana mengungkapkan bahwa mereka telah membangun hubungan dengan Soobin berdasarkan kesamaan nilai dan melihat adanya kecocokan kuat antara karakter sang idol dengan identitas brand.

Soobin sendiri mengaku merasa terhormat dapat bergabung dengan keluarga Dolce&Gabbana dan antusias menjalani perjalanan baru bersama rumah mode tersebut.

Di tengah pencapaiannya di dunia fashion, Soobin juga tetap disibukkan dengan aktivitas bersama TXT. Grup tersebut tengah mempersiapkan tur dunia kelima bertajuk “Steal the Wind” yang akan dimulai pada November 2026. TXT juga baru saja merilis single Jepang terbaru berjudul “Setsuna Hanabi”.

Penunjukan sebagai global ambassador Dolce&Gabbana menjadi pencapaian baru bagi Soobin sekaligus memperlihatkan semakin kuatnya pengaruh bintang K-pop di industri fashion global.