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Leni Setya Wati
Minggu, 21 Juni 2026 | 19.47 WIB

Tampil Elegan di Milan Fashion Week, Soobin TXT Sukses Jadi Pusat Perhatian

Ilustrasi gambar dari x @aboutmusicyt

JawaPos.com - Milan Fashion Week tahun ini semakin bersinar dengan kehadiran Soobin, leader grup TXT (TOMORROW X TOGETHER).

 
Idol berbakat tersebut menjadi salah satu bintang tamu yang paling mencuri perhatian saat menghadiri peragaan busana pria Dolce & Gabbana Spring/Summer 2027 di Milan, Italia.
 
Sejak melangkahkan kaki di venue acara, Soobin langsung menjadi pusat perhatian.
 
 
Balutan setelan hitam khas Dolce & Gabbana yang dikenakannya memancarkan kesan elegan sekaligus modern, semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu ikon fashion K-pop yang tengah bersinar di panggung internasional.
 
Sorotan kamera seolah tak pernah lepas darinya. Setiap senyum, lambaian tangan, hingga gestur hangat Soobin kepada para penggemar yang telah menunggu di luar lokasi sukses menciptakan momen-momen yang langsung viral di media sosial.
 
Tak butuh waktu lama, foto dan video penampilannya pun membanjiri berbagai platform, menuai pujian atas visualnya yang dinilai bak seorang pangeran.
 
Kehadiran Soobin di Milan Fashion Week juga menjadi bukti semakin kuatnya pengaruh para idol K-pop dalam industri mode global.
 
Kini, mereka bukan hanya dikenal lewat karya musik, tetapi juga dipercaya menjadi wajah yang merepresentasikan rumah mode mewah dunia di berbagai ajang bergengsi.
 
Milan Fashion Week Spring/Summer 2027 sendiri menjadi panggung bagi sederet label ternama untuk memperkenalkan koleksi terbaru mereka.
 
Di antara banyaknya bintang yang hadir, kemunculan Soobin berhasil mencuri perhatian dan menjadi salah satu momen yang paling ramai diperbincangkan oleh penggemar mode maupun MOA di seluruh dunia.
 
 

Editor: Hanny Suwindari
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