Kabar Bahagia! Lady Gaga Dikabarkan Sambut Anak Pertama Bersama Michael Polansky

JawaPos.com – Lady Gaga dikabarkan menyambut anak pertamanya bersama Michael Polansky. Kabar bahagia tersebut muncul secara mengejutkan setelah keduanya terlihat bersama seorang bayi di kawasan Northern California.

Gaga tampak menggendong sang bayi menggunakan baby carrier, sementara Polansky berjalan tak jauh dari mereka.

Meski kabar kelahiran telah diberitakan, identitas bayi tersebut masih menjadi misteri. Nama, jenis kelamin, hingga tanggal kelahirannya belum diungkapkan kepada publik.

Gaga dan Polansky juga belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar tersebut, sehingga sejumlah detail mengenai kehadiran anggota baru keluarga mereka masih dirahasiakan.

Kabar ini sontak menjadi perhatian karena Gaga masih aktif menjalani rangkaian konser hingga April 2026. Setelah itu, penyanyi tersebut semakin jarang terlihat di hadapan publik.

Kemunculan foto Gaga bersama bayi pun membuat sebagian penggemar bertanya-tanya mengenai proses kehamilan hingga kelahiran sang buah hati, termasuk munculnya spekulasi mengenai kemungkinan penggunaan ibu pengganti atau adopsi. Namun, hingga kini tidak ada konfirmasi mengenai spekulasi tersebut.

Menurut laporan The Chosun, Gaga dan Polansky baru-baru ini terlihat menikmati waktu bersama bayi tersebut di Northern California.

Keduanya memang dikenal cukup tertutup mengenai kehidupan pribadi. Gaga dan pengusaha teknologi itu mulai menjalin hubungan pada 2019 dan mengumumkan pertunangan mereka pada 2024.

Keinginan Gaga untuk menjadi seorang ibu sebenarnya telah beberapa kali ia ungkapkan. Dalam wawancara tahun 2025, pelantun “Bad Romance” tersebut secara terbuka membicarakan keinginannya memiliki anak dan membangun keluarga.