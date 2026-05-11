Lady Gaga Dikabarkan Terima Rp 40 Miliar sebagai Cameo di The Devil Wears Prada 2

JawaPos.com - Penyanyi dan aktris ternama, Lady Gaga, dikabarkan akan tampil sebagai cameo dalam film sekuel The Devil Wears Prada 2.

Dilansir dari laman Variety pada Senin (11/5), Kehadiran bintang pop internasional tersebut langsung menjadi perhatian publik setelah beredar kabar mengenai nilai kontrak yang diterimanya.

Meski hanya disebut tampil singkat, keterlibatan Lady Gaga dinilai mampu menambah daya tarik besar bagi film tersebut.

Laporan yang beredar menyebut Lady Gaga memperoleh bayaran sekitar Rp 40 miliar untuk penampilan yang diperkirakan hanya berlangsung selama tiga menit di layar lebar.

Nilai kontrak tersebut memunculkan banyak perbincangan karena dianggap sangat besar untuk durasi tampil yang terbatas. Namun, besarnya nominal dinilai sejalan dengan status Lady Gaga sebagai salah satu figur hiburan paling berpengaruh di dunia.

Pihak produksi disebut melihat keterlibatan Lady Gaga sebagai investasi strategis demi meningkatkan perhatian publik terhadap film sekuel itu. Popularitas global dan basis penggemar yang luas dianggap dapat memperbesar antusiasme penonton menjelang perilisan film. Faktor tersebut dipercaya menjadi alasan mengapa nilai kontrak sang artis disebut mencapai angka fantastis.

Kemunculan Lady Gaga juga diperkirakan akan menghadirkan nuansa baru pada cerita yang kembali mengangkat persaingan di industri mode. Walaupun hanya berstatus cameo, kehadirannya diyakini dapat memberikan momen kejutan yang berkesan bagi para penggemar film tersebut.

Ekspektasi terhadap perannya semakin tinggi karena proyek ini merupakan kelanjutan dari film ikonik yang memiliki basis penggemar besar.

Sejumlah penggemar menyambut antusias kabar keterlibatan Lady Gaga dalam film tersebut. Banyak yang penasaran mengenai karakter atau adegan seperti apa yang akan dimainkan penyanyi peraih berbagai penghargaan itu.