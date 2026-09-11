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Abdul Rahman
Jumat, 11 September 2026 | 17.28 WIB

Alasan Aris Belum Gugat Cerai Endah Fitrianingsih Meski Selingkuh dengan Malik Bawazier

Malik Bawazier bersama sang istri, Cut Keke. (Instagram: cutkeke_xavier) - Image

Malik Bawazier bersama sang istri, Cut Keke. (Instagram: cutkeke_xavier)

JawaPos.com - Aristya Agung Setiawan atau Aris belum mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, Endah Fitrianingsih, meski rumah tangga mereka diterpa persoalan yang sangat serius buntut dugaan perselingkuhannya dengan Malik Bawazier.

Kuasa hukum Aris, Dodi Sularso, mengakui bahwa hingga saat ini belum ada gugatan perceraian diajukan kliennya terhadap Endah ke pengadilan.

Menurut Dodi, keputusan tersebut bukan berarti Aris menutup kemungkinan untuk mengakhiri pernikahan. Aris masih mempertimbangkan berbagai hal sebelum akhirnya mengambil langkah hukum.

"Sampai saat klien kami belum menggugat dan juga belum digugat. Kenapa klien kami belum menggugat? Karena klien kami masih mempertimbangkan. Karena ada keluarga besar, ada orang tua, ada anak," ujar Dodi Sularso di bilangan Jakarta Selatan.

Dodi menegaskan Aris bukan tidak memiliki keinginan untuk mengajukan gugatan cerai setelah kesucian pernikahannya merasa dinadai dengan pengkhianatan. Namun, menurut dia, Aris masih menunggu waktu yang tepat untuk mengambil keputusan tersebut.

"Bukan tidak mau menggugat, nanti memilih waktu yang tepat," katanya.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga Aris dan Endah tidak semata-mata dilihat dari hubungan pasangan suami istri. Keberadaan anak serta keluarga besar menjadi faktor yang turut dipikirkan sebelum Aris menentukan langkah berikutnya.

Aris Tak Lagi Memikirkan Hubungan Endah dengan Malik Bawazier

Persoalan rumah tangga Aris dan Endah sebelumnya mencuat setelah muncul tudingan mengenai hubungan Endah dengan Malik Bawazier yang kemudian dibuat laporan polisi di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan perzinaan.

Menurut Aris, dirinya sebenarnya meminta Endah untuk kembali bersamanya dengan pulang ke rumah usai ia memergoki hubungan terlarang Endah-Malik di sebuah apartemen di bilangan Jakarta Selatan.

Editor: Abdul Rahman
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