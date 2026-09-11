Anak-Anak Endah Fitrianingsih Sangat Syok Tahu Ibu Mereka Selingkuh dengan Malik Bawazier

Malik Bawazier suami arti Cut Keke diduga dilaporkan ke polisi atas kasus perzinaan. (Instagram: cutkeke_xavier)
JawaPos.com - Pengusaha Aristya Agung Setiawan atau Aris mengungkap kondisi anak-anaknya di tengah persoalan rumah tangganya bersama sang istri, Endah Fitrianingsih, yang kini sedang bergulir di ranah hukum.
Aris mengatakan anak-anaknya mengalami syok setelah melihat persoalan rumah tangga kedua orang tuanya diberitakan media dan muncul dalam tayangan televisi.
"Anak-anak sangat syok lihat papa mamanya ada di TV," kata Aris saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.
Meski demikian, dia memastikan kondisi anak-anaknya saat ini dalam keadaan baik. Kondisi psikologis anak-anak dijaga agar tidak semakin terdampak oleh konflik rumah tangga orang tua mereka yang tengah menjadi pusat perhatian publik.
"Anak-anak kondisinya dalam kondisi baik," ujar Aris.
Sebagaimana diketahui, persoalan rumah tangga Aris dan Endah Fitrianingsih mencuat ke publik setelah Aris mengungkap dugaan hubungan terlarang yang melibatkan istrinya dengan Malik Bawazier, suami dari artis Cut Keke.
Persoalan itu dibawa ke jalur hukum dengan melaporkan Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinaan dan kohabitasi. Laporan tersebut dibuat pada 22 Juli 2026.
Dalam perkara itu, Aris mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik, termasuk rekaman kamera CCTV yang diduga berkaitan dengan dugaan hubungan antara terlarang Endah dan Malik.
Aris menegaskan bahwa rekaman kamera CCTV tersebut berasal dari apartemen miliknya. Bukti itu kemudian diserahkan kepada penyidik sebagai alat bukti kuat bagian dari proses penyelidikan.
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