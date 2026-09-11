Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Jumat, 11 September 2026 | 14.16 WIB

Anak-Anak Endah Fitrianingsih Sangat Syok Tahu Ibu Mereka Selingkuh dengan Malik Bawazier

Malik Bawazier suami arti Cut Keke diduga dilaporkan ke polisi atas kasus perzinaan. (Instagram: cutkeke_xavier) - Image

Malik Bawazier suami arti Cut Keke diduga dilaporkan ke polisi atas kasus perzinaan. (Instagram: cutkeke_xavier)

JawaPos.com - Pengusaha Aristya Agung Setiawan atau Aris mengungkap kondisi anak-anaknya di tengah persoalan rumah tangganya bersama sang istri, Endah Fitrianingsih, yang kini sedang bergulir di ranah hukum.

Aris mengatakan anak-anaknya mengalami syok setelah melihat persoalan rumah tangga kedua orang tuanya diberitakan media dan muncul dalam tayangan televisi.

"Anak-anak sangat syok lihat papa mamanya ada di TV," kata Aris saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Meski demikian, dia memastikan kondisi anak-anaknya saat ini dalam keadaan baik. Kondisi psikologis anak-anak dijaga agar tidak semakin terdampak oleh konflik rumah tangga orang tua mereka yang tengah menjadi pusat perhatian publik.

"Anak-anak kondisinya dalam kondisi baik," ujar Aris.

Sebagaimana diketahui, persoalan rumah tangga Aris dan Endah Fitrianingsih mencuat ke publik setelah Aris mengungkap dugaan hubungan terlarang yang melibatkan istrinya dengan Malik Bawazier, suami dari artis Cut Keke.

Persoalan itu dibawa ke jalur hukum dengan melaporkan Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinaan dan kohabitasi. Laporan tersebut dibuat pada 22 Juli 2026. 

Dalam perkara itu, Aris mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik, termasuk rekaman kamera CCTV yang diduga berkaitan dengan dugaan hubungan antara terlarang Endah dan Malik.

Aris menegaskan bahwa  rekaman kamera CCTV tersebut berasal dari apartemen miliknya. Bukti itu kemudian diserahkan kepada penyidik sebagai alat bukti kuat bagian dari proses penyelidikan. 

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Aris Ancam Putar Video Dugaan Perzinaan Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier - Image
Entertainment

Aris Ancam Putar Video Dugaan Perzinaan Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier

Kamis, 10 September 2026 | 19.43 WIB

Kronologi LP Aris terhadap Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier atas Dugaan Perzinaan - Image
Entertainment

Kronologi LP Aris terhadap Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier atas Dugaan Perzinaan

Kamis, 10 September 2026 | 18.59 WIB

Endah Fitrianingsih Menolak Pulang ke Rumah, Aris: Malah Pulangnya Sama Malik Bawazier - Image
Entertainment

Endah Fitrianingsih Menolak Pulang ke Rumah, Aris: Malah Pulangnya Sama Malik Bawazier

Kamis, 10 September 2026 | 00.54 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore