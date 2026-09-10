Kabar Bahagia! Sakaguchi Kentaro Menikah dengan Perempuan Non-Selebritas

JawaPos.com – Kabar bahagia dari Sakaguchi Kentaro. Aktor berusia 35 tahun tersebut mengumumkan bahwa dirinya telah menikah dengan seorang perempuan non-selebritas yang selama ini menjadi pasangan kekasihnya. Kabar tersebut disampaikan langsung melalui situs fan club berbayarnya pada 6 September 2026.

Sakaguchi mengungkapkan bahwa pernikahan tersebut merupakan keputusan pribadi yang telah ia ambil bersama perempuan yang selama ini menjalin hubungan dengannya.

Ia juga menyampaikan tekad untuk terus memberikan yang terbaik dalam karier aktingnya setelah memasuki kehidupan baru sebagai seorang suami. Pihak agensi turut membenarkan kabar pernikahan tersebut kepada media Jepang.

Identitas sang istri belum diungkap ke publik, termasuk nama maupun usianya. Pernikahan ini menjadi perhatian karena sebelumnya Sakaguchi sempat menjadi sorotan terkait kehidupan pribadinya.

Pada September 2025, Weekly Bunshun melaporkan bahwa sang aktor tinggal bersama seorang perempuan non-selebritas yang disebut bekerja sebagai makeup artist.

Laporan tersebut juga memunculkan dugaan hubungan dengan perempuan lain, meski pihak Sakaguchi saat itu hanya mengakui hubungan dan tinggal bersama perempuan tersebut tanpa memberikan komentar mengenai dugaan perselingkuhan.

Menurut laporan Dispatch, kabar pernikahan Sakaguchi muncul hampir setahun setelah kontroversi tersebut. Meski demikian, belum ada konfirmasi bahwa perempuan yang kini menjadi istrinya merupakan sosok yang sama dengan perempuan yang pernah diberitakan Weekly Bunshun.

Karena itu, identitas dan latar belakang sang istri masih menjadi ranah pribadi yang belum diungkapkan kepada publik.

Sakaguchi Kentaro memulai kariernya sebagai model majalah Men's Non-no pada 2010 sebelum terjun ke dunia akting pada 2014 melalui film Shanti Days 365 Days, Happy Breath.