Endah Fitrianingsih Menolak Pulang ke Rumah, Aris: Malah Pulangnya Sama Malik Bawazier

JawaPos.com - Pengusaha Aristya Agung Setiawan atau Aris mengungkap perkembangan rumah tangganya dengan Endah Fitrianingsih di tengah laporan polisi atas kasus dugaan perzinaan dan kohabitasi yang menyeret nama Malik Bawazier.

Aris mengaku bahwa dirinya pernah mengajak Endah untuk pulang ke rumah saat bertemu di sebuah apartemen setelah hubungan terlarangnya dengan Malik terungkap. Meski diajak pulang, ajakan tersebut ternyata ditolak oleh Endah.

Menurut pengakuan Aris, penolakan itu bukan sekadar keengganan untuk kembali ke rumah. Ia semakin marah dan kecewa karena Endah justru memilih pulang bersama Malik Bawazier, pria yang akhirnya dilaporkannya dalam perkara dugaan perzinaan di Polda Metro Jaya.

"Waktu ketemu di apartemen saya ajak pulang, tapi dia menolak. Dia malah pulangnya sama MB," kata Aris di bilangan Jakarta Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Aris ketika menjelaskan kondisi rumah tangganya dengan Endah. Ia juga menegaskan bahwa hingga kini belum pernah menerima gugatan perceraian dari istrinya melalui pengadilan.

"Sampai detik ini saya belum pernah digugat cerai di pengadilan. Sampai sekarang saya masih suami sah dari Endah," ujar Aris.

Aris juga menyinggung dugaan kedekatan antara Endah dengan Malik Bawazier. Menurutnya, hubungan terlarang mereka telah berlangsung cukup lama.

"Mereka katanya hubungannya sudah lama dan sering pergi bareng," tutur Aris.