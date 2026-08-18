Perjalanan Cinta Dikta dan Rachel Florencia hingga Akhirnya Menikah pada 16 Agustus 2026

Dikta dan Rachel Florencia kini resmi menjadi pasangan suami istri. (Instagram: Dikta)
JawaPos.com - Kabar pernikahan Pradikta Wicaksono atau Dikta dengan Rachel Florencia akhirnya terungkap. Mantan vokalis Yovie & Nuno itu resmi menikahi Rachel Florencia pada Minggu, 16 Agustus 2026.
Prosesi prosesi akad nikah digelar secara tertutup di sebuah restoran di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Pernikahan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pesanggrahan.
Kisah cinta Dikta dan Rachel Florencia sebenarnya sudah menarik perhatian publik jauh sebelum keduanya resmi menjadi pasangan suami istri. Hubungan mereka sempat berlangsung tanpa banyak pernyataan secara terbuka ke publik, tapi sejumlah momen kebersamaan mereka secara perlahan membuat publik menyadari adanya kedekatan di antara keduanya.
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Nama Rachel Florencia mulai ramai dikaitkan dengan Dikta pada Februari 2025. Saat itu, Rachel terlihat duduk di samping Dikta ketika sang musisi mengikuti pertandingan Lagi-Lagi Tennis Internasional pada 9 Februari 2025.
Kebersamaan keduanya langsung mencuri perhatian. Dikta dan Rachel terlihat berbincang santai hingga beberapa kali tersorot kamera. Momen tersebut kemudian memunculkan dugaan bahwa Rachel bukan sekadar teman biasa bagi Dikta.
Saat Dikta berhasil memenangkan pertandingan, kamera menyoroti ekspresi bahagia Rachel yang ikut merayakan kemenangan Dikta.
Rumor kedekatan itu semakin berkembang karena keduanya memang memiliki sejumlah kesamaan. Rachel dikenal sebagai model, aktris, gamer, pembalap, sekaligus figur yang aktif di media sosial. Sedangkan Dikta sudah lama dikenal sebagai musisi dan aktor.
Meski menjadi sorotan, pada tahap awal keduanya belum secara terbuka mengumumkan status hubungan mereka. Publik hanya bisa mengikuti berbagai petunjuk dari momen kebersamaan yang mereka bagikan.
Kedekatan Dikta dan Rachel semakin terlihat beberapa bulan kemudian. Pada Mei 2025, keduanya tertangkap dalam momen Sunday Morning Ride atau Sunmori.
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Jawa Pos
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