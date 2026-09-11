Aktris Bridgerton Phoebe Dynevor Resmi Menikah dengan Cameron Fuller

Cameron Fuller dan Phoebe Dynevor (Instagram @insidethemetro.ph)
JawaPos.com – Aktris Bridgerton, Phoebe Dynevor, dikabarkan telah menikah dengan aktor Amerika Serikat Cameron Fuller dalam upacara pernikahan yang digelar di Provence, Prancis.
Dilansir dari laman Chosun Biz pada Rabu (9/9), Keduanya mengucapkan janji pernikahan pada akhir pekan lalu di Le Mas des Poiriers, perkebunan abad ke-18 yang menjadi lokasi pernikahan secara tertutup.
Acara tersebut hanya dihadiri keluarga dan teman dekat setelah pasangan itu mempersiapkan pernikahan selama beberapa bulan.
Dynevor dan Fuller disebut telah memilih lokasi tersebut setelah mengunjunginya pada tahun sebelumnya dan langsung menyukai suasananya.
Sebelumnya, Dynevor mengumumkan pertunangannya dengan Fuller saat menghadiri Met Gala pada Mei 2024 dengan mengenakan cincin berlian.
Menjelang pernikahan, keduanya juga menggelar perayaan pranikah bersama keluarga dan teman dekat di sebuah hotel bintang lima di London.
Fuller merupakan putra produser Hollywood Brad Fuller yang dikenal melalui sejumlah film, termasuk A Quiet Place dan seri The Purge.
Sementara itu, Dynevor meraih popularitas global melalui perannya sebagai Daphne dalam serial Netflix Bridgerton. Setelah menikah, aktris tersebut tetap berencana melanjutkan karier aktingnya melalui sejumlah proyek mendatang.
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Jawa Pos
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