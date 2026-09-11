Sayang untuk Dilewatkan, Intip Kisah Jung Min Ah dan Dong Ha dalam Drama Mission:Mompossible

JawaPos.com - Drama Korea Mission: Mompossible telah merilis poster baru, yang diperankan Jung Min Ah dan Dong Ha

Dikutip dari Soompi, Jum’at (11/9), mengisahkan tentang dua ibu berbeda serta kehidupan anak-anak mereka yang saling terkait, drama ini sangat seru untuk disaksikan.

Satu ibu telah mengorbankan segalanya dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk keluarga dalam waktu yang lama, sementara ibu lainnya menjalani hidup semata-mata untuk dirinya sendiri.

Poster yang baru dirilis menampilkan Kang Da Mi (Jung Min Ah) dan Cha Seung Yoon (Dong Ha) berdiri berdampingan dengan sebuah manekin yang sedang dipasangi pakaian di antara mereka.

Terlihat rapi namun santai semakin menonjolkan kepribadian masing-masing; keduanya sama-sama bekerja di industri mode.

Jika Kang Da Mi menampilkan senyum cerah dan ceria, Cha Seung Yoon justru menunjukkan ekspresi yang tenang

Pertemuan mereka terus-menerus menimbulkan keseruan, antara Kang Da Mi yang unik namun positif dan energik, serta Cha Seung Yoon dengan sifat dinginnya

Sebagai asisten pribadinya, Kang Da Mi bekerja erat dengan Cha Seung Yoon dan mempelajari pendekatannya dalam desain

Sementara itu, bagi Cha Seung Yoon, Kang Da Mi adalah sosok yang terus-menerus mematahkan ekspektasi dan standar yang ia miliki.