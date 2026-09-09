Aris Berharap Malik Bawazier dan Endah Fitrianingsih Segera Diperiksa dalam Kasus Perzinaan

JawaPos.com - Pengusaha Aristya Agung Setiawan atau Aris berharap penyidik segera memanggil dan memeriksa istri sahnya, Endah Fitrianingsih, dan Malik Bawazier terkait kasus dugaan perzinaan yang telah dilayangkan ke Polda Metro Jaya, beberapa waktu lalu.

Harapan itu disampaikan setelah sejumlah saksi dari pihak Aris sudah selesai menjalani agenda pemeriksaan.

Kuasa hukum Aris, Dodi Sularso, mengatakan proses pemeriksaan sejauh ini baru menyentuh pihak pelapor dan sejumlah saksi. Sementara pihak yang dilaporkan belum dipanggil untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik.

“Dari pihak kami sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa, tapi pihak terlapor belum dipanggil untuk diminta keterangan,” ujar Dodi Sularso saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

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Menurut Dodi, pemanggilan terhadap pihak terlapor menjadi bagian penting dalam penanganan laporan tersebut. Dengan pemeriksaan dari kedua pihak, penyidik mendapatkan gambaran yang lebih utuh dari dua sisi dalam perkara dugaan perzinaan yang dilaporkan Aris.

Dodi juga menegaskan bahwa keputusan Aris untuk membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya bukan tanpa dasar. Kliennya memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan adanya tindak pidana perzinaan sesuai perkara yang dilaporkannya.

“Pak Aris melaporkan ke Polda sudah pasti punya 2 alat bukti yang cukup. Karena punya 2 alat bukti, makanya berani melaporkan. Kita tahu kasus perzinaan itu sulit dibuktikan,” kata Dodi.

Salah satu bukti yang dimiliki Aris adalah rekaman video CCTV di apartemen miliknya. Keberadaan rekaman tersebut membuat pihaknya sangat optimistis laporan polisi yang diajukan dapat berlanjut ke tahap penyidikan.